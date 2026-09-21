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Vicepresidente Restrepo dio inicio a su agenda en NY: busca atraer inversores y fortalecer las relaciones

De momento, se ha reunido con ‘Council of the Americas’ y el presidente dominicano, Luis Abinader.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
02:29 p. m.
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El vicepresidente José Manuel Restrepo ya se encuentra en Nueva York para participar de la semana de alto nivel de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

El lunes, 21 de septiembre, tiene programadas reuniones de alto nivel, encuentros con empresarios y representantes de organismos multilaterales.

A primera hora se reunió con 40 empresarios, buscando incentivar la inversión y restaurar la confianza en el país y, poco después, se encontró con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, para “fortalecer la relación bilateral y la cooperación entre ambos países del Caribe”.

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Fortalecer la relación y buscar inversionistas: las dos grandes tareas de Restrepo en Nueva York

En diálogo con Noticias RCN y NTN24, el vicepresidente indicó que a su paso por la Gran Manzana buscará mejorar la relación con Washington y otros socios estratégicos de Colombia, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la corrupción:

“Acabamos de terminar una reunión con el Council of the Americas, más de 40 empresarios norteamericanos, varios invirtiendo ya en Colombia, con el ánimo de más, dada la confianza que genera el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el convencimiento de que el Gobierno llegó a prender el motor del crecimiento. La misión es crecer”.

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¿Cuándo hablará el vicepresidente ante la ONU?

La intervención de Restrepo ante la ONU está programada para el jueves, 24 de septiembre; mismo día en el que Delcy Rodríguez va a pronunciar su discurso, como primer líder de Venezuela en asistir a la asamblea desde el 2018.

Rodríguez se encuentra en Nueva York desde la medianoche del lunes y, aunque su agenda no fue revelada, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, informó que tiene planeado reunirse con el presidente Trump el día martes.

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