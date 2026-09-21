Capturan a presunto integrante de Los Chiquillos durante cobro de extorsión en Buenaventura

Un hombre fue capturado en flagrancia y dos adolescentes fueron aprehendidos por unidades del Gaula de la Policía y de la Armada Nacional, durante un operativo contra la extorsión en el barrio El Progreso, en Buenaventura, Valle del Cauca.

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El procedimiento se realizó cuando, según las autoridades, los tres presuntos integrantes de Los Chiquillos estarían adelantando el cobro de $ 300.000 a una familia.

Presión económica a los habitantes

La exigencia económica, de acuerdo con la información entregada por la Policía, habría sido planteada como una condición para que los integrantes de la familia pudieran continuar residiendo en el sector.

Las autoridades señalaron que los presuntos responsables estarían ejerciendo intimidaciones contra habitantes en aras de exigir pagos constantes. Dentro de las conductas denunciadas se encuentran amenazas y el presunto uso de armas de fuego para generar temor entre los habitantes.

Durante el operativo también fue incautado un teléfono celular, elemento que quedó a disposición del proceso y que será analizado por las autoridades para establecer posibles conexiones con otros hechos delictivos.

Tras el operativo, el adulto capturado y los dos adolescentes aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y determinar su situación jurídica.

¿Cómo denunciar posibles casos de extorsión?

El Gaula indicó que continuará desarrollando acciones contra las diferentes modalidades de extorsión en Buenaventura, en coordinación con otras instituciones y las autoridades judiciales.

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Ante este tipo de situaciones, la Policía Nacional recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar las exigencias extorsivas y evitar realizar pagos. Para recibir orientación y acompañamiento especializado, está habilitada la línea 165 del Gaula.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.