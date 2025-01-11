Capturan a abogado que extorsionaba al alcalde de La Estrella: esta era la suma de dinero que le pedía

Un abogado de 22 años fue capturado en flagrancia por el Gaula de la Policía mientras intentaba extorsionar al alcalde de La Estrella, Mario Gutiérrez.

El joven profesional había contactado al mandatario local a través de redes sociales para exigirle $9 millones a cambio de no divulgar supuesta información sobre hechos de corrupción en su administración.

La entrega del dinero estaba pactada en dos momentos. El primer pago, de $4.5 millones, debía realizarse en un establecimiento del barrio Laureles, donde el alcalde acudió siguiendo las instrucciones del extorsionista.

Lo que este no sabía era que ya estaba siendo vigilado por las autoridades, quienes intervinieron justo antes de concretarse la transacción.

El capturado tiene más de nueve antecedentes judiciales

Durante el procedimiento, se logró establecer que el abogado cuenta con más de nueve registros en el sistema penal acusatorio por conductas como injuria, injuria por vías de hecho y otras faltas.

Un teléfono celular fue incautado

Además, se incautó un teléfono celular que será clave en el proceso judicial. Las autoridades adelantan inspecciones al dispositivo para determinar si el capturado habría extorsionado también a otras personas.

El caso ha generado preocupación en el municipio, donde se espera que se esclarezcan los posibles vínculos del detenido con otras acciones delictivas.