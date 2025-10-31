CANAL RCN
Colombia

Cayó uno de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia

Según las autoridades, el sujeto encabezaba la lista de los más buscados en el departamento.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
11:54 a. m.
La Policía Nacional capturó en las últimas horas a Fredy Gil Hernández, uno de los 18 hombres incluidos en el recién presentado cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia.

Cayó uno de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia

La detención se produjo en el municipio de San Rafael, apenas cinco horas después de que la Gobernación de Antioquia diera a conocer públicamente el cartel.

La rápida acción de las autoridades fue posible gracias a la denuncia de un ciudadano, que alertó sobre la presencia del sospechoso en la zona.

Fredy Gil Hernández tenía una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal abusivo, relacionado con hechos ocurridos en agosto de 2024.

Su nombre encabezaba la lista de los más buscados, una estrategia lanzada por el gobierno departamental para reforzar la lucha contra la violencia de género.

“Antioqueños, lo anunciamos: no podrán esconderse para siempre. Reiteramos la recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los criminales que aparecen en este cartel, quienes merecen sanción penal y social por sus actuaciones”, afirmó el gobernador Andrés Julián Rendón.

El cartel incluye a hombres buscados por delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con información que permita ubicar y capturar a los demás señalados.

El gobernador también indicó que “ya podemos registrar, gracias a información ciudadana, la primera captura por abuso carnal en menor de edad de un criminal que fue delatado por la misma comunidad. Los carteles sirven, las mujeres deben saber que nosotros vamos a buscar su protección, que no están solas y que vamos a perseguir a estos criminales para que paguen por sus conductas”.

