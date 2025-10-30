CANAL RCN
Colombia

Cayó alias Mano Tigre, señalado por ataque a helicóptero en Amalfi donde murieron 13 policías

Durante el operativo fueron abatidos tres presuntos integrantes del Frente 36 del Estado Mayor Bloques y Frente.

Foto: X @DirectorPolicia

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
05:52 p. m.
En una operación desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron abatidos tres presuntos integrantes del Frente 36 del Estado Mayor Bloques y Frente, en zona rural del municipio de Barbosa, Antioquia.

Así lo confirmó este jueves el brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano a través de su cuenta en X, donde destacó que entre los fallecidos se encuentra alias Mano Tigre, señalado explosivista vinculado al ataque contra un helicóptero policial en Amalfi.

El operativo se enmarca en las acciones de las autoridades contra estructuras armadas ilegales responsables de atentados contra la fuerza pública. ‘Mano Tigre’ estaría relacionado con el derribamiento de un helicóptero Black Hawk ocurrido el pasado 21 de agosto en los límites entre Amalfi y Anorí, en la vereda Los Toros, mientras se realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos.

En ese ataque murieron 13 policías, lo que generó una fuerte condena institucional y el despliegue de operativos en la región. Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con firmeza frente a quienes atentan contra la vida de los uniformados y la seguridad del país.

Patrullero rompe en llanto al reencontrarse con su perro Telmo tras ataque en Amalfi

El pasado viernes 19 de septiembre, el patrullero Diego Herrera y su perro Telmo, ambos sobrevivientes del atentado contra un helicóptero policial en Amalfi, Antioquia, fueron recibidos entre aplausos por sus compañeros de la Policía Antinarcóticos. En una calle de honor, Herrera, con el brazo enyesado y movilizándose en silla de ruedas, condujo a su fiel compañero por la correa, en un emotivo reencuentro que simbolizó la resiliencia tras el ataque.

Minutos antes, Telmo, quien quedó parcialmente sordo por la explosión, se mostró visiblemente emocionado al ver nuevamente al patrullero. El can lo saludó moviendo la cola y con lamidas en el rostro, en una escena que conmovió a los presentes y que se convirtió en símbolo de esperanza en medio del dolor por la pérdida de 13 policías en el atentado.

