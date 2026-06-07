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Llamado de atención a los administradores de conjuntos en Bogotá: Distrito se pronunció

La Secretaría de Seguridad entregó una serie de recomendaciones en torno a garantizar la seguridad de los residentes.

Conjuntos residenciales en Bogotá.
Conjuntos residenciales en Bogotá. Foto: Secretaría de Seguridad.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 06 de 2026
02:48 p. m.
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En estos tiempos modernos, la tecnología se ha vuelto fundamental a la hora de tener seguridad en la vivienda. Los dispositivos, como cámaras o sensores, son cruciales para evitar que los ladrones ingresen y se salgan con la suya.

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Sin embargo, tampoco se debe abusar; por el hecho que la tecnología mal utilizada puede ser un arma de doble filo.

La tecnología no debe reemplazar la vigilancia, sino ser un apoyo

Pues bien, la Secretaría de Seguridad le puso la lupa al manejo que le están dando en los conjuntos residenciales y edificios en Bogotá. A través de la Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), hubo varias conclusiones.

Este sistema es el programa habilitado por el Distrito para acompañar a las víctimas de delitos. Entonces, cuenta con una base de información que permite tener un marco a la hora de idear estrategias.

Para las autoridades, las administraciones no deben pensar que la tecnología reemplaza a los funcionarios y es autosuficiente; sino que es un apoyo para facilitar el trabajo.

Las recomendaciones del Distrito

El primer hallazgo fue que la tecnología puede dejar vulnerables a las copropiedades si no se usa como es. Por ejemplo, se evidenciaron casos de cámaras sin monitoreo efectivo, falta de control en la entrada de visitantes y contratistas, problemas con la conexión o precariedad en las alternativas cuando se va la luz.

Dadas las circunstancias, el Distrito concluyó que no basta con tener cámaras. Para proteger los datos, se recomienda contar con reconocimiento facial, huellas dactilares y mecanismos biométricos. Todos estos, bajo un tratamiento cuidado de los datos.

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Las autoridades señalarán que se deben hacer diagnósticos de riesgos antes de automatizar la vigilancia. Esto, con el fin de tener las garantías suficientes y no tener efectos contraproducentes.

Sumado a ello, recomiendan contar con procedimientos claros a la hora de autorizar visitantes, tener un plan de contingencia claro cuando haya fallos en la electricidad o en el sistema; y hacerle seguimiento a las anomalías o fallos operativos.

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