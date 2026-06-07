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Ocho personas siguen secuestradas por el ELN en López de Micay, Cauca

Aunque la mayoría de los retenidos fueron liberados en la madrugada del sábado, aún se desconoce el paradero de ocho personas.

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ELN. Foto: AFP

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AFP

julio 06 de 2026
01:58 p. m.
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El ELN mantiene secuestradas a ocho personas desde hace tres días en el municipio de López de Micay, departamento del Cauca. El hecho ocurrió el 3 de julio, cuando alrededor de 35 hombres fuertemente armados ingresaron a la comunidad de San Antonio y retuvieron a decenas de pobladores, según confirmó la alcaldía local.

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Retención masiva y saqueo en la comunidad

De acuerdo con la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, los supuestos guerrilleros realizaron “retención arbitraria, intimidación y hurto” contra los habitantes, además de robar comida y enseres en tiendas y negocios. El comunicado denunció que unas 40 personas fueron obligadas a cargar los víveres sustraídos.

Aunque la mayoría de los retenidos fueron liberados en la madrugada del sábado, aún se desconoce el paradero de ocho personas. “Se está haciendo todo el proceso (...) buscando la liberación de las personas”, declaró Wilmer Riascos, asesor de paz del municipio.

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Escalada de violencia en medio de transición política

El secuestro se produce en un contexto de recrudecimiento de la violencia en Colombia, la peor en la última década, marcada por el fortalecimiento de grupos armados que rechazaron las negociaciones de paz con el saliente presidente Gustavo Petro.

La Defensoría del Pueblo denunció que el ELN ha intensificado sus ofensivas con ataques, hostigamientos y desplazamientos forzados en ocho departamentos, coincidiendo con su aniversario número 62.

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En un comunicado, la guerrilla rechazó el triunfo del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto con respaldo del mandatario estadounidense Donald Trump, y anunció movilizaciones “para frenar los infames propósitos de Trump contra Colombia”.

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