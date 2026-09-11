Incautan fusiles y munición en zona rural de Uribia: pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Las autoridades mantienen operaciones en diferentes zonas de La Guajira para contrarrestar la presencia y las actividades de grupos armados organizados que buscan ampliar su influencia en el territorio.

Uno de los sectores donde se han intensificado estas acciones es la zona rural de Uribia, donde las condiciones estratégicas del territorio serían aprovechadas por estructuras ilegales para desarrollar actividades relacionadas con el narcotráfico, el contrabando y otras economías ilícitas.

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En medio de estos operativos, tropas del Ejército Nacional reportaron el hallazgo de un arsenal que, de acuerdo con información de inteligencia militar, pertenecería presuntamente a integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

¿Dónde encontraron las armas y qué material fue incautado?

El procedimiento se desarrolló en el sector conocido como Porujema, en zona rural del municipio de Uribia.

Durante la operación, los uniformados ubicaron cuatro armas de fuego largas: tres fusiles y una escopeta. Además, encontraron 103 cartuchos de diferentes calibres y cuatro proveedores, elementos que fueron incautados por las tropas.

El material sería, según las primeras informaciones de inteligencia, de integrantes del frente Javier Cáceres, perteneciente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización armada que tendría presencia e injerencia en este punto del departamento.

¿Qué actividades ilegales se desarrollarían en esta zona?

De acuerdo con la información militar, Porujema es considerado un punto estratégico para el desarrollo de actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y otras economías ilegales.

Asimismo, la Décima Brigada del Ejército Nacional indicó que continuará adelantando operaciones a través de sus diferentes batallones para debilitar las capacidades armadas y logísticas de los grupos ilegales que tienen presencia en La Guajira.