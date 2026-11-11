Capturan a integrantes de red que captaba a colombianos para obligarlos a cometer ciberestafas desde Camboya

En una operación sin precedentes contra una red transnacional de trata de personas, presuntamente liderada por la mafia china, integrantes de la Dijín, la Fiscalía General, la Policía Nacional de España, Ameripol y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lograron ubicar y detener a cinco personas que perfilaban a colombianos y coordinaban su viaje al continente asiático para obligarlos a trabajar, bajo amenazas, en call centers delictivos.

“La operación”, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, “dejó tres capturas en Colombia, dos retenciones en España y tres notificaciones azules contra otros integrantes de la red, al servicio de facciones de la mafia”.

En Colombia, reclutadores de la red transnacional perfilaban, captaban y coordinaban el traslado de connacionales, a los que ofrecían oportunidades de trabajo bien remuneradas, en países de Asia, como Tailandia.

Según las autoridades, "la red gestionaba toda la logística, agendamiento de citas para pasaportes, compra de tiquetes aéreos, instrucciones precisas sobre qué declarar en migración para evitar controles y monitoreo constante hasta el abordaje".

¿Cómo operaba la red de trata y a qué obligaba a los colombianos que lograba reclutar?

Los viajeros eran monitoreados por integrantes de la red que solían operar desde Zamora y Castellón, en España.

El recorrido iniciaba en Colombia, hacían escala en Europa y llegaban a Tailandia, pero debían continuar su camino hacia Camboya o la frontera con Vietnam, donde eran despojados de sus documentos, conducidos de manera forzosa a call centers delictivos, y obligados a trabajar jornadas nocturnas de hasta 12 horas, en las que debían estafar, vía telefónica, a otros colombianos.

Haciéndose pasar por funcionarios de la Registraduría, les ofrecían ayuda para acceder a su cédula digital, obligándolos a descargar aplicaciones con las que el grupo criminal lograba acceder a las cuentas bancarias que abrían de manera regular en su celular.

Según el coronel Elver Vicente Alfonso, director de investigación criminal e Interpol de la Policía, “este resultado constituye el primer caso transnacional documentado y judicializado en el país contra redes dedicadas a la instrumentalización de connacionales en los denominados call centers delictivos en Asia”.

Autoridades invitan a desconfiar de grandes oportunidades de trabajo sin requisitos, en el exterior:

Según indicó el coronel Alfonso, “el origen de este proceso investigativo fue la recepción de información en la Secretaría de Gobierno de Bogotá sobre hechos ocurridos en agosto de 2025 que, de manera preliminar, nos permitieron establecer que estábamos frente a una organización criminal transnacional”.

De momento, se cree que la red habría logrado esclavizar a al menos 100 colombianos, entre los 25 y 35 años, que manifestaban tener problemas económicos en el país.

Sin embargo, en Asia su situación empeoraba al adquirir una deuda millonaria con la organización por “los gastos de viaje”. Solía rondar los 30 millones de pesos y para ser saldada, la organización los obligaba a trabajar un mínimo de seis meses, cumpliendo con las metas establecidas o enfrentándose a las consecuencias de no hacerlo.

De ahí el llamado de las autoridades a verificar la legalidad de las ofertas laborales en el exterior, desconfiar de promesas de altos ingresos, que se ofrecen a cubrir todos los gastos derivados del viaje, y acudir a canales oficiales, para denunciar hechos que generen sospecha, como la línea 018000522020.