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Capturan a alias Manchas, quien habría ordenado la emboscada donde asesinaron al mayor Juan Carlos Amaya

Las autoridades lograron capturar en Puerto Boyacá a ‘Manchas’, presunto coordinador de una del EGC y principal responsable del crimen del mayor.

Capturan a alias Manchas, quien habría ordenado la emboscada donde asesinaron al mayor Juan Carlos Amaya
Foto: Policía de Antioquia

Noticias RCN

junio 02 de 2026
03:40 p. m.
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La Policía Nacional reportó la captura de alias Manchas, señalado por las autoridades como el responsable del homicidio del entonces capitán Juan Carlos Amaya Méndez, quien fue ascendido de manera póstuma al grado de mayor tras ser asesinado en el municipio de Sonsón, Antioquia.

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El resultado fue obtenido en el marco de la denominada Operación Lanza de Honor, una ofensiva desarrollada por las autoridades para esclarecer el crimen del oficial y golpear a las estructuras criminales que operan en el Magdalena Medio.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, se pronunció:

Con esta captura cumplimos un compromiso de honor con la familia del mayor Juan Carlos Amaya Méndez y con todos los colombianos. Ningún crimen contra nuestros policías quedará en la impunidad.

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¿Quién es el asesino del mayor Juan Carlos Amaya?

De acuerdo con la investigación, alias Manchas desempeñaba un papel estratégico dentro de la organización ilegal.

Entre sus funciones figuraba la recolección de dinero producto de extorsiones dirigidas contra comerciantes y ganaderos de la región, así como la coordinación de acciones violentas contra la Fuerza Pública.

Las autoridades también lo señalan de participar en actividades de sicariato en municipios como Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Puerto Boyacá, zonas consideradas de influencia para esta estructura criminal.

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Así fue como cayó alias Manchas por el crimen del mayor en Sonsón

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias Manchas fue ubicado y capturado en Puerto Boyacá, departamento de Boyacá. Las investigaciones lo identifican como coordinador de la estructura criminal Oliverio Isaza Gómez del Ejército Gaitanista de Colombia.

Las autoridades lo vinculan directamente con el homicidio del oficial ocurrido el 9 de junio de 2025 en Sonsón, un hecho que generó rechazo dentro de la Fuerza Pública y que activó una serie de operaciones para identificar y capturar a los responsables.

La ofensiva no solo permitió la captura de alias ‘Manchas’. Durante las acciones simultáneas también fueron detenidos otros integrantes de la organización.

En Doradal, Antioquia, fue capturada alias ‘Ana María’, mientras que en Bogotá las autoridades detuvieron a alias ‘Kevín’. Según la Policía, ambos cumplían funciones relacionadas con la coordinación del recaudo de recursos ilegales, el seguimiento a integrantes de la Fuerza Pública y la incorporación de nuevos miembros a la estructura criminal.

Durante la operación también fue neutralizado alias ‘Cristian’, quien, según la Policía, abandonó el país tras el asesinato del oficial y se trasladó a Ecuador. Posteriormente regresó al departamento de Antioquia y fue ubicado en el municipio de Remedios, donde continuaba desarrollando actividades ilícitas.

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