VIDEO | Cruel ataque a cuchillo contra una mujer por su expareja en pleno centro de Cali
La mujer se encuentra en estado crítico. La intervención de varias personas que se encontraban en el lugar le salvaron la vida
Noticias RCN
09:32 p. m.
Una mujer se encuentra en estado crítico tras ser atacada brutalmente con arma blanca por su pareja en el centro de Cali, a plena luz del día.
El ataque se produjo cuando la pareja sostenía una discusión, frente a varias personas. En cuestión de segundos el agresor comenzó a atacar a la víctima en repetidas ocasiones con un arma blanca.
Las imágenes del incidente muestran el momento en el que el hombre hiere a la mujer hasta que ambos caen al piso, donde intervienen varias personas para separarlos.
Varias personas salvaron a la mujer atacada a cuchillo en Cali
La intervención de las personas que presenciaron el ataque fue determinante para evitar que acabara con la vida de la mujer en el sitio.
Inmediatamente alertaron a las autoridades, permitiendo una respuesta rápida de los cuerpos de seguridad.
"Los uniformados atendieron de manera inmediata el llamado de la ciudadanía, trasladando a la víctima a un centro hospitalario y el capturado presunto responsable para dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel José, López, comandante de la Policía de Cali.
La víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico donde recibe atención especializada debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque. Su condición continúa siendo crítica.
El agresor intentó robarle el arma a un policía durante su captura
El agresor, durante su captura y traslado por parte de la Policía, intentó arrebatar el arma de dotación a uno de los uniformados que lo conducían. Este intento de agresión a la autoridad agrava aún más la situación legal del capturado.
El presunto responsable del ataque quedó a disposición de la Fiscalía que adelantará las investigaciones correspondientes y determinará los cargos formales contra el detenido.
Tras este nuevo caso de intento de feminicidio, las autoridades hicieron un llamado a las víctimas de violencia intrafamiliar a denunciar estos hechos a través de las líneas de atención dispuestas para tal fin, recordando que existen rutas de protección disponibles las 24 horas del día.