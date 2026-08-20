Duro golpe a Los Costeños: capturan a ‘Nando’, cabecilla cercano a alias Castor

Alias Nando, una de las manos derechas de ‘Castor’, fue capturado durante un operativo en Rionegro, Antioquia.

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En la región Caribe, Los Costeños son uno de los grupos que delinque. Uno de sus máximos cabecillas es Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor. A lo largo de una década, fue la mente detrás de asesinatos y otros crímenes, principalmente en Barranquilla.

¿Quién es alias Nando?

Si bien este hombre está cumpliendo una condena de casi 30 años, los tentáculos de la organización se han expandido a otras personas. Una de estas justamente es Nando, a tal punto que se convirtió en coordinador del tráfico de la droga que sale de Atlántico a Europa y Centroamérica.

Para ponerle fin a su imperio criminal, la Policía, Fiscalía y organismos del Reino Unido adelantaron la operación en suelo antioqueño.

“Les estamos cerrando el cerco. Vamos por los cabecillas, sus finanzas y redes de narcotráfico”, este fue el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella destacando la captura.

El poderío criminal de Los Costeños

Un informe de 2024 realizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) titulado ‘Los Rastrojos Costeños, la pesadilla de los comerciantes en el Atlántico’, presentó una radiografía histórica de este grupo criminal.

Los orígenes de Los Costeños datan de la segregación que tuvieron Los Rastrojos en 2012 con la caída de alias Comba, Diego Rastrojo, el Loco Barrera y Luis Enrique. A medida que pasaban los años, los miembros se fueron expandiendo del Valle del Cauca al Caribe.

Actualmente, esta organización ha tomado fuerza en esta región y está detrás de un extenso listado de extorsiones, asesinatos, venta de drogas y amenazas, principalmente.

Sumado a ello, se ha fortalecido el control que los cabecillas conservan en las cárceles, desde donde coordinan al resto de miembros.