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Capturan en Valledupar a ‘Ever’, cabecilla de ‘Los Costeños’ en Barranquilla

Según la información compartida, el hombre estaría al frente de un componente criminal integrado por aproximadamente 25 personas.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
01:49 p. m.
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La Policía Nacional capturó en Valledupar a un hombre conocido con los alias de Ever o ‘Marino’, señalado de ocupar un lugar clave dentro de la estructura criminal ‘Los Costeños’ y de liderar actividades relacionadas con extorsiones y sicariato en Barranquilla.

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Capturan a cabecilla de 'Los Costeños'

La información fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial en X.

De acuerdo con lo informado por el mandatario, alias Ever sería cabecilla de zona de ‘Los Costeños’ en Barranquilla y estaría relacionado con una red dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores, además de hechos violentos contra personas que se negaban a pagar las exigencias económicas.

Según la información compartida, el hombre estaría al frente de un componente criminal integrado por aproximadamente 25 personas.

La estructura, de acuerdo con la denuncia, tendría presencia en al menos ocho barrios de Barranquilla y estaría vinculada con una red de sicariato utilizada para ejercer presión sobre comerciantes, transportadores y otros sectores de la población.

Las autoridades también señalan que el capturado habría tenido capacidad para ordenar homicidios contra personas que se resistían al pago de extorsiones, lo que lo habría convertido en una pieza relevante dentro de la organización.

Su captura en Valledupar representa, según lo informado, una afectación a la cadena de mando y a las finanzas de ‘Los Costeños’, debido al papel que presuntamente desempeñaba dentro de las actividades criminales de la estructura.

La extorsión continúa siendo uno de los delitos que más afecta a comerciantes y transportadores en diferentes sectores del Caribe colombiano. Las exigencias de dinero, acompañadas en algunos casos de amenazas, generan temor entre los ciudadanos.

Tras conocerse la captura, Abelardo de la Espriella calificó el operativo como un golpe contundente contra y aseguró que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes estén involucrados en actividades criminales.

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Por ahora, el capturado quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en el proceso judicial correspondiente y determinar su responsabilidad frente a los hechos que se le atribuyen.

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