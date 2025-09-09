CANAL RCN
Colombia

Cayó el sanguinario sicario que asesinaba a conductores informales en el sur de Bogotá

Los conductores eran abordados en zonas específicas, el sicario les exigía dinero y si no lo conseguían acababa con sus vidas.

Cayó el sanguinario sicario que asesinaba a conductores informales en el sur de Bogotá
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
01:19 p. m.
En las últimas horas, en un operativo, fueron capturados cuatro delincuentes señalados de graves extorsiones contra conductores informales en Bogotá, uno de ellos era el encargado de asesinarlo si se negaban a sus pretensiones.

Después de nueve meses de seguimiento, “se logró recopilar material probatorio a través de labores de campo, vigilancias, análisis de información, entrevistas y fuente humana, evidenciando el actuar criminal de estos delincuentes”, confirmó la Policía.

Su modo de delinquir consistía en ubicar a transportadores informales del Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria, para, posteriormente, realizar exigencias económicas a cambio de no atentar contra su vida.

¿Así era como asesinaban a conductores en el sur de Bogotá?

Se pudo establecer que lo miembros de la banda liderada por alias El Coste cobraban a sus víctimas $50.000 pesos semanales a cambio de no atentar contra sus vidas.

El conductor que no accedía a estas pretensiones era asesinado.

A estas personas se les atribuye al menos tres homicidios a transportadores informales en esta localidad.

¿Quién es alias El Coste, el sicario de conductores en Ciudad Bolívar?

Dentro de los capturados de esta organización criminal se encuentra alias ‘El Coste’, sicario de esta organización delincuencial, quien era el encargado de cometer los homicidios a estos conductores.

Presenta una orden judicial vigente por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión. Por los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de 2025, donde asesinó a un conductor e hirió a una pasajera cuando cubría la ruta Mochuelo - Quintas del Sur.

De acuerdo con la Policía de Bogotá a uno de estos delincuentes le fueron tipificados los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión.

Los demás integrantes por tráfico de estupefacientes y porte o tendencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a dos de sus integrantes.

