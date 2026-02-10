CANAL RCN
Colombia Video

Cerca de 24.000 niños no han podido regresar a clases por las lluvias en Córdoba

Las clases se encuentran suspendidas, de manera inicial, entre el lunes 9 de febrero y el viernes 13.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
08:15 a. m.
La emergencia generada por las lluvias en Córdoba mantiene a miles de niños fuera de sus colegios; mismos que, con las inundaciones, se convirtieron en albergues temporales.

Las clases en instituciones oficiales fueron suspendidas entre el lunes, 9 de febrero, y el viernes, 13. Y, aunque, según la secretaría (e) de Educación de Córdoba, Ángela Muñoz, el derecho a la educación es un derecho de rango institucional, en una situación como la que enfrenta el departamento, prima la vida y la seguridad de los niños y demás miembros de la comunidad.

De momento, se tiene “un balance de 85 establecimientos educativos afectados. Estamos hablando de una población de 23.600 estudiantes y más de mil docentes afectados en 24 municipios del departamento; esto cuando nos referimos a afectación directa, pero el departamento se vio en la necesidad de suspender las clases en los 27 municipios no certificados del departamento en atención a un clamor generalizado de la comunidad educativa”.

27 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en alerta roja por las lluvias: ya hay 120.000 damnificados
Docentes han tenido que desplazarse por las inundaciones:

Pero no solo los niños se han visto afectados por la emergencia generada por el frente frío que viaja desde el norte del continente, también los docentes quedaron atrapados en medio de las lluvias e inundaciones en gran parte del departamento.

Algunos de ellos viven lejos de los colegios en los que dictan clases y las inundaciones los obligaron a desplazarse aún más. En palabras de Muñoz, “tenemos muchas vías afectadas y a varios docentes en albergues, que han tenido que desplazarse, alejándose de sus sitios de trabajo. De alguna manera, más que el número de instituciones educativas afectadas es la afectación general de la comunidad educativa a la que nos enfrentamos”.

La situación es aún más preocupante debido a que algunos niños recibían su única comida del día en el colegio, pero ahora, se encuentran sujetos a la ayuda humanitaria que, en algunos casos, ha tardado en llegar y, en otros, no llega a puntos apartados del departamento.

“El tema del PAE es un tema muy sensible, quisiéramos poder llevarles el alimento a los niños a sus residencias o albergues, pero tenemos limitaciones técnicas y jurídicas que no nos lo permiten. El PAE es una estrategia de permanencia escolar, que está asociada a la prestación de servicio y no nos permite esta modalidad. En este momento el servicio está suspendido por el mismo término de suspensión de las clases y se está atendiendo la alimentación de los niños a través de las ayudas humanitarias”, explicó la secretaria.

No solo las personas, también los animales viven al límite en Córdoba por cuenta de las lluvias
Calendario académico en Córdoba podría modificarse una vez los colegios regresen a la presencialidad:

Actualmente, la Secretaría de Educación trabaja en el desarrollo de soluciones que permitan a los estudiantes seguir aprendiendo mientras la situación se normaliza. Se cree que algunos de ellos empezarán a recibir guías, como en la pandemia del 2020, pero en los colegios que tarden más en retomar las clases, el calendario académico tendrá que ser modificado:

“Nosotros tenemos que tomar una medida definitiva en relación con el calendario académico. Estamos trabajando con el equipo técnico y jurídico de la Secretaría de Educación arduamente en la construcción de todas estas alternativas para la recuperación de las jornadas que se han perdido, pero más allá de eso tenemos que hacer una modificación al calendario académico de aquellas instituciones en las que el servicio, definitivamente, no se pueda reanudar en los próximos días”.

