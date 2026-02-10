Hombre prestó su vehículo a un familiar y jamás volvió: víctima relató cómo se lo robaron y cómo lo hallaron meses después

Lo que inició como un préstamo terminó convertido en un caso de abuso, venta ilegal y denuncia penal. Un ciudadano que prestó su vehículo a un familiar a finales de noviembre de 2025 vivió meses de incertidumbre luego de que el carro nunca regresara a sus manos y fuera vendido sin su consentimiento.

La historia tuvo un desenlace cuando la Policía Metropolitana, durante labores de patrullaje en la localidad de Barrios Unidos, logró recuperar el vehículo con reporte por hurto y capturar a un hombre por el delito de receptación.

Hombre contó cómo perdió su vehículo tras prestárselo a un familiar

Según el relato de la víctima, todo ocurrió cuando decidió prestar su automóvil por un periodo de ocho días. Sin embargo, al cumplirse el plazo, el carro no fue devuelto.

Con el paso del tiempo, comenzaron las evasivas y las promesas de entrega que nunca se cumplieron.

En medio de los reclamos, la víctima recibió como explicación que el vehículo estaba estrellado y que no sería entregado hasta ser reparado. Ante esto, insistió en que se lo devolvieran en el estado en que se encontrara, con el fin de hacerse cargo de los arreglos.

Fue en ese momento cuando descubrió que el carro ya no estaba en poder de la persona a la que lo había prestado.

Posteriormente, se enteró de que el vehículo había sido vendido abusivamente sin su autorización y que incluso ya había pasado por tres manos, pese a seguir estando a su nombre.

Frente a esta situación, decidió interponer una denuncia por abuso de confianza, activando el proceso legal y la búsqueda del automotor.

¿Cómo hallaron el vehículo que fue robado desde noviembre?

El caso avanzó cuando uniformados adscritos al CAI Modelo, en medio de labores de patrullaje y control, detectaron un vehículo cuyo conductor ignoró un requerimiento policial. Durante la huida, el automotor colisionó, lo que permitió a las autoridades verificar su estado y antecedentes.

El procedimiento se registró en el barrio Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos. Al revisar el sistema, los policías confirmaron que el carro figuraba con reporte por hurto, por lo que de inmediato contactaron a la víctima, quien corroboró que se trataba del vehículo que había prestado en noviembre de 2025 y que jamás le fue devuelto.

El hombre que conducía el automotor manifestó a las autoridades que lo había adquirido días atrás mediante un negocio de compraventa. No obstante, ante la evidencia del reporte vigente, los uniformados procedieron a capturarlo por el delito de receptación, dejándolo a disposición de la Fiscalía.

La víctima destacó que la denuncia fue determinante para lograr la recuperación del carro y advirtió que, de no haber actuado, el vehículo podría haber quedado definitivamente perdido, además de haberlo expuesto a responsabilidades legales por hechos que pudieran haberse cometido con un automóvil que seguía registrado a su nombre.