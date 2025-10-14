Capturan a cinco integrantes de banda dedicada al robo de droguerías en Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de cinco personas señaladas de integrar una banda dedicada al hurto de droguerías y supermercados en distintos sectores de la capital.

Operativo policial permitió capturar a ladrones de droguerías

El operativo se desarrolló luego de que los sospechosos asaltaran una droguería ubicada en la Carrera Séptima con calle 52, en el norte de la ciudad.

Según el reporte oficial, la detención se produjo tras una persecución iniciada cuando varios ciudadanos alertaron a los uniformados que patrullaban la zona sobre el robo que se estaba cometiendo.

Uno de los agentes que atendió el llamado aseguró que “un grupo de personas empezó a pedir ayuda porque estaban cometiendo el hurto. Nos informaron que los delincuentes acababan de salir con varias bolsas llenas de productos de dermatología y belleza, y que habían huido en un vehículo gris”.

Con base en esa información, las patrullas del cuadrante activaron un plan candado y cerraron el paso del automóvil en el que se movilizaban los presuntos delincuentes.

Al interceptarlos, los uniformados los obligaron a descender del vehículo y realizaron una revisión en la que encontraron armas traumáticas y múltiples productos robados minutos antes del establecimiento.

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado.

Capturan a cinco personas dedicadas a hurtar droguerías en Bogotá

Las investigaciones preliminares apuntan a que esta organización criminal estaría vinculada con otros robos cometidos en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Usaquén.

Además, las autoridades relacionan a los detenidos con un asalto ocurrido el pasado 29 de agosto en una droguería de cadena ubicada en la calle 108 con carrera 15.