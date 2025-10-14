CANAL RCN
Colombia

Delincuentes le hurtaron 10 cajas a un hombre en Bogotá: lo que tenían en su interior estaba avaluado en $16 millones

Los delincuentes huyeron en otro vehículo, pero fueron capturados tras una persecución policial.

Robo cajas sorpresa en Bogotá
Foto: Policía de Bogotá

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
01:21 p. m.
En Bogotá, un ciudadano fue víctima de un violento hurto mientras se desplazaba con productos que debían ser entregados a varios establecimientos comerciales.



El hecho, ocurrido en el barrio Nuevo Muzú, dejó pérdidas cercanas a los 16 millones de pesos y terminó con la captura de los responsables.

¿Cómo fue el robo de 10 cajas a un hombre en Bogotá?

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el asalto ocurrió cuando cuatro hombres, de entre 27 y 29 años, interceptaron a la víctima y le arrebataron las 10 cajas de mercancía que transportaba.

Los sujetos cargaron los productos en otro vehículo y emprendieron la huida, dejando al ciudadano en medio de la vía sin posibilidad de reaccionar.

De inmediato, la víctima se comunicó con la línea de emergencias 123, aportando detalles del vehículo y las características físicas de los responsables.

Con esta información, uniformados del CAI San Carlos iniciaron un operativo de búsqueda en coordinación con las cámaras de videovigilancia de la ciudad, que permitieron rastrear el recorrido de los delincuentes.

Minutos después, las autoridades activaron el plan candado, y la persecución terminó sobre el puente de la avenida Boyacá con avenida Villavicencio, donde la Policía logró interceptar el carro en el que se movilizaban los cuatro hombres.

¿Qué tenían en su interior las cajas robadas?

Tras el procedimiento fueron recuperadas las 10 cajas con productos cosméticos, valoradas en 16 millones de pesos, y se inmovilizó el vehículo utilizado en el robo.



Los capturados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Según confirmaron las autoridades, uno de los detenidos tenía antecedentes por hurto calificado y agravado.

