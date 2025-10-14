Cronología del engaño: así opera red de mujeres que droga y roba a sus víctimas en bares de Bogotá

En Bogotá, en lo que va del año, se han registrado 319 denuncias de víctimas que fueron drogadas para luego ser despojadas de dinero, celulares y objetos de valor.

El más reciente hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, en el sur de la ciudad, donde tres hombres fueron atacados por una mujer que los dejó inconscientes tras ofrecerles bebidas adulteradas.

Así opera red de mujeres que droga y roba a sus víctimas en bares de Bogotá

El caso se registró en horas de la medianoche, en un bar del barrio Kennedy, cuando una mujer ingresó al establecimiento y se acercó con aparente simpatía a tres hombres que compartían una mesa.

Según se observa en los videos de seguridad, la mujer los convenció de aceptar una cerveza, sin que sospecharan lo que estaba por ocurrir.

Instantes después, se evidencia el efecto de la sustancia que había vertido en las bebidas: uno de los hombres cae al suelo en cuestión de segundos, completamente inconsciente.

La droga, según la investigación preliminar, sería un medicamento veterinario con alto poder sedante, capaz de provocar pérdida del conocimiento casi inmediata.

Con el primero de los hombres inconsciente, la delincuente continúa con el segundo, quien, confundido, le entrega su celular mientras ella intenta ingresar a sus cuentas personales.

Luego lo acomoda en una silla, y sin perder tiempo, se dirige al tercer hombre, que minutos más tarde también pierde la estabilidad y cae.

Video captó el momento en que la mujer se lleva todas las pertenencias de los hombres

Una testigo anónima describió la escena con preocupación:

Yo sí digo que es peligrosa, porque para llegar y convencer a tres hombres y después dejarlos en el piso… les saca documentos, plata, y luego se dirige hacia la caja registradora con un cuchillo.

Según se observa en las grabaciones, la mujer se apodera del dinero de la caja registradora, toma varios billetes y abandona el lugar antes de que las víctimas recobren la conciencia.

Horas después, una de las tarjetas bancarias sustraídas fue utilizada para intentar realizar una compra en la madrugada.

Las autoridades creen que la misma mujer habría participado en otro robo bajo el mismo modus operandi, también en Kennedy, en la misma cuadra y con una víctima diferente, un estudiante que fue atacado tras aceptar una bebida.

De momento, las autoridades recomendaron a la ciudadanía no aceptar bebidas ni alimentos de desconocidos y, en caso de presentar síntomas como mareo o confusión, avisar de inmediato a una persona cercana o llamar a emergencias.