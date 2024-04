Capturan a hombre por presunto abuso a menor de 12 años en Medellín

Según la Fiscalía General de la Nación, un colombiano fue capturado este martes 2 de abril en un apartamento del barrio El Poblado de Medellín "cuando, al parecer, le realizaba tocamientos de carácter sexual al menor".

La detención del hombre de 29 años se dio gracias a la alerta de la comunidad que notó la actitud sospechosa del sujeto. Las autoridades lo trasladaron a la URI de la Fiscalía y el menor trasladado a un hospital local para valoración, mientras que la investigación fue asumida por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas).

"En las próximas horas, el detenido será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de captura, imputación de cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, y solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario", indicó la Fiscalía en un comunicado.

Fue capturado otro depravado: Federico Gutiérrez

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta en la red social X aseguró que el menor fue contactado por Facebook y en el momento de atender el llamado de la Policía Nacional quiso hacer pasar al menor como un familiar.

"Gracias a una oportuna denuncia fue capturado otro depravado que fue sorprendido en un apartamento del Poblado con un niño (...) Esta es una dolorosa realidad que no es nueva. Como lo he venido diciendo, esto apenas es la punta del iceberg. Sigamos denunciando. No seamos indiferentes ante este horror. Cuidemos a nuestra niñez. Que esta sea una lucha de toda la sociedad. No vamos a parar", escribió Gutiérrez.

Estamos dando la guerra en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Gracias a una oportuna denuncia fue capturado otro depravado que fue sorprendido en un apartamento del Poblado con un niño.

Gracias al valiente vigilante que llamó de manera oportuna a… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 2, 2024

Le puede interesar: Procuraduría abrió indagación a policías por caso de norteamericano señalado de explotación sexual