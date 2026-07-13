Mujer denuncia agresión mientras montaba bicicleta en Bogotá: un hombre la golpeó

Noticias RCN conoció la denuncia de una mujer en Bogotá quien, mientras iba en su bicicleta, fue víctima de acoso. Un hombre en una moto se le acercó y la agredió con una palmada en la cola.

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Hoy esta joven valientemente denuncia lo que le sucedió y nosotros conocimos las cámaras de seguridad que muestran los segundos siguientes a la violenta agresión. Su mensaje: no son simples bromas o piropos, son actos de violencia contra las mujeres que no podemos normalizar.

Lo que para Valerie Murillo era una salida para hacer lo que más disfruta terminó convertido en una experiencia que hoy todavía le duele. No solo por la violenta agresión que permanece en su cuerpo, sino por el miedo con el que ahora enfrenta algo tan cotidiano como salir a la calle.

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"El día sábado 11 de julio, más o menos entre las 2:15 y 2:30 del mediodía, me encontraba con mi amiga montando bici y ya íbamos por esta cuadra y pasó un motociclista y me agredió brutalmente. Me pegó una palmada en la cola", contó a Noticias RCN.

Cámaras registraron la huida del agresor

Noticias RCN tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la zona que registraron parte del recorrido de la joven segundos después de que este motociclista la agrediera en la carrera 32 con calle 26, en el centro de la capital.

Mientras el motociclista acelera y huye del lugar sin siquiera mirar atrás, Valerie, paralizada por el dolor y la impotencia, solo alcanza a detener su bicicleta y romper en llanto. Instantáneamente después, varios vecinos del sector se acercan para auxiliarla, intentar calmarla y entender qué acababa de ocurrir.

"Fue como tal la agresión que la marca de la mano me la dejó claramente marcada. Al día de hoy, ya después de de 2 días, todavía tengo la marca en pues en mi cuerpo", relató.

Pero la herida más difícil de sanar, dice, es la que no se ve. "La verdad es que no tengo ganas de volver a salir porque sé que para poder estar segura debo tener una figura masculina también a mi lado y no debería ser así", contó Valerie.

Una realidad que se repite

Lo más preocupante es que para Valerie esta no es una agresión aislada. "Es algo que ya me ha pasado. Hace 2 semanas también saliendo del gimnasio también un tipo en cicla también me tocó la cola, justo el mismo sábado en la mañana otro ciclista también me venía persiguiendo diciéndome cosas obscenas".

Más allá del golpe, Valerie insiste en que no podemos normalizar el acoso ni sentirnos obligadas a modificar nuestras rutinas por temor. "De verdad que son cosas que que no deberían seguir pasando y lo tenemos tan normalizado en nuestra sociedad, desde el piropo hasta ya una agresión y ya pues lo peor que es como tal un feminicidio".

La agresión duró apenas un instante, pero sus consecuencias siguen acompañando a Valerie. Su denuncia vuelve a poner sobre la mesa una realidad que miles de mujeres enfrentan todos los días: el derecho a salir de la casa sin miedo todavía sigue siendo una deuda pendiente.

"Es que de verdad eso es una lesión de por vida. Emocionalmente uno queda bastante bastante afectado por ese tipo de situaciones, Marcela. Importante también decirle a todas las televidentes, la línea púrpura, la línea 123 de la Policía Nacional, no nos quedemos calladas".