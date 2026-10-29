Impresionante cifra de colombianos muertos y desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania

En las últimas horas, la Cancillería entregó un devastador balance que reporta 256 colombianos fallecidos y 973 desaparecidos en medio conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Las cifras corresponden a información recopilada a través de los canales diplomáticos y consulares, que permanecen sujetas a verificación y actualización.

La cancillería realiza seguimiento a los casos, mantiene comunicación con las familias y adelanta las gestiones diplomáticas para atender las solicitudes recibidas.

Devastador balance de colombianos muertos y desaparecidos en la guerra Rusia - Ucrania

De acuerdo con el balance, de los fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde la Federación de Rusia.

En cuanto a las desapariciones, 676 casos fueron reportados desde Ucrania y 297 desde Rusia.

En total, 1.229 colombianos han sido reportados como fallecidos o desaparecidos en el contexto de la guerra, según los datos comunicados por la Cancillería.

La entidad aclaró que estas cifras reflejan los casos conocidos hasta el momento y podrían modificarse a medida que avance la verificación de la información y se reciban nuevos reportes de las autoridades competentes.

Casi 2.000 solicitudes de asistencia consular en Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con el conflicto. De estas, 1.013 están asociadas con la Federación de Rusia y 914 con Ucrania.

En medio de esta situación, el Ministerio reiteró que el Gobierno Nacional no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos nacionales para intervenir en conflictos armados internacionales.

La entidad informó que ha solicitado formalmente a las autoridades de Rusia y Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de colombianos a sus respectivas fuerzas armadas.

Además, la Cancillería confirmó que remitió información a la Fiscalía frente a posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas.