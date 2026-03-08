Descubren a cuatro personas reportadas como desaparecidas en Medellín: aparecieron en las urnas para votar

La jornada electoral de este domingo 8 de marzo dejó un hecho inesperado en Medellín, pues en medio del proceso de verificación de identidad que se realiza en los puestos de votación, las autoridades detectaron que varios ciudadanos que estaban reportados oficialmente como desaparecidos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto.

Según se conoció, durante los controles implementados para validar la identidad de los votantes se activaron alertas en el sistema cuando algunas personas presentaron su cédula para consultar su mesa de votación.

En total, las autoridades lograron formalizar cuatro actas de supervivencia luego de identificar a los ciudadanos que aún figuraban en el registro nacional de desaparecidos.

El hallazgo se registró en diferentes puestos de votación de Medellín, donde cuatro ciudadanos llegaron de manera voluntaria para participar en la jornada electoral.

Se trata de tres hombres y una mujer que, al momento de presentar su documento de identidad para verificar el lugar donde debían sufragar, generaron una alerta en los sistemas de control debido a que sus nombres seguían figurando en el registro nacional de personas desaparecidas.

Según Alerta Paisa, la situación se detectó precisamente durante el proceso de validación de identidad que se realiza antes de que cada ciudadano reciba el tarjetón y pueda dirigirse a su mesa de votación.

Ese mecanismo permitió que las autoridades iniciaran inmediatamente los procedimientos correspondientes para confirmar la identidad de los votantes y verificar su situación en los registros oficiales.

Tras las verificaciones realizadas, se procedió a formalizar cuatro actas de supervivencia, documentos mediante los cuales se certifica oficialmente que las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas y se encuentran con vida.