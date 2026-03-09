VIDEO | Pensó que podía robarse cinco celulares en Transmilenio, pero las cámaras la delataron

En lo corrido de 2025, los ciudadanos no dudaron en expresar sus inquietudes en cuanto a la seguridad. Un punto complejo ha sido Transmilenio, al cual las autoridades le han prestado atención y han fortalecido las acciones.

Uno de los resultados más recientes se dio el viernes 6 de marzo. Las autoridades sorprendieron a una mujer de 25 años que había robado cinco celulares en tiempo récord.

El ‘cosquilleo’: método de robo común en Transmilenio

Le siguieron la pista hasta la estación Universidades por la troncal Décima. Las cámaras mostraron su modus operandi, el cual consistía en el famoso ‘cosquilleo’; método que usan los ladrones para robar celulares en las filas principalmente en la hora pico cuando hay tumultos.

Con lo que no contó esta mujer es que las cámaras la tenían en la lupa. Después de notar su comportamiento inusual, la central de radio les alertó a los uniformados de Transmilenio. No solo la vieron a ella, sino a otro par de personas.

Los policías la arrestaron cuando disimulaba. Si bien intentó camuflarse entre la multitud, quedó rodeada. Tras la respectiva requisa le encontraron los cinco celulares escondidos en su ropa.

¿Qué dicen las cifras sobre la seguridad en Transmilenio?

Con base en la Encuesta de Percepción y Victimización 2025, se redujo la percepción de inseguridad, pasando de 70.6% a 62.7%. En el historial, fue el mejor resultado desde 2022.

A finales de enero, la concejal Diana Diago dio a conocer cuáles son las estaciones más inseguras tomando como referencia las cifras de la Secretaría de Seguridad. Las siete con mayores registros de hurtos fueron: avenida Jiménez con calle 13, Calle 100, Portal Norte, Calle 45, Banderas, Flores y Calle 76.

Si bien la percepción de inseguridad bajó, hubo incremento en el hurto a personas en el sistema. Diago reveló que los casos pasaron de 1.891 a 3.600, un alza del 90.38%.