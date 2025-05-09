VIDEO | Revelan momento exacto en el que ocurrió el atentado con explosivos en Cali

Se conoció un video con el momento exacto del atentado terrorista ocurrido el pasado jueves 21 de agosto al frente de la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali.

El hecho dejó seis muertos y 64 heridos. Además, se presentó a plena luz del día. Por la explosión, quedaron destruidas las viviendas, comercios, locales y vehículos de los alrededores. De igual forma, los habitantes del sector se sorprendieron por el fuerte estruendo que ocasionó el atentado.

¿Quiénes estuvieron detrás del crimen?

Uno de los implicados fue alias Sebastián. Este hombre habría accionado desde la distancia el vehículo que iba cargado con los explosivos. Tras su captura, se sospechó que las disidencias de las Farc presuntamente estuvieron detrás.

La Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto y calificó este crimen como un atentado contra la vida y dignidad humana. Además, recordó que tres años atrás emitió la alerta temprana 001, con la justamente hacía mención de los peligros que generaba la presencia de las disidencias en Cali.

Para aquel momento, ya se tenía registros, no solamente de este grupo, sino del ELN y las estructuras de delincuencia común asociadas al narcotráfico de las partes suburbanas y comunas.

La alerta de la Defensoría

Uno de los puntos más preocupantes mencionados por la Defensoría fue la exposición que tenían los menores a hacer parte de pandillas: “Son instrumentalizados mediante el uso, utilización y/o reclutamiento forzado para ejercer actividades que van desde el transporte y venta de sustancias psicoactivas, el desarrollo de actividades como “campaneros” o “caleteros”, cobro de extorsiones y recaudos de prestamistas “gota a gota”, sicariato, hasta la explotación sexual”.

“La presencia de Facciones Disidentes de las antiguas FARC-EP, adscritas al Comando Coordinador de Occidente, y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas suburbanas, así como en algunas comunas en donde también operan grupos de delincuencia común y organizada asociados al narcotráfico, cuya violencia configura una grave amenaza para los derechos de la población civil”, expuso la Defensoría.