Madre, hijo y mascota fueron brutalmente agredidos en robo a finca: no lograron sobrevivir

El presunto homicida fue capturado mientras vendía la motocicleta que robó en su casa.

septiembre 05 de 2025
02:07 p. m.
La comunidad de San Vicente de Chucurí se encuentra consternada por el asesinato de una mujer de 25 años y su bebé de 14, al interior de su vivienda.

El crimen, de acuerdo con información preliminar, compartida por las autoridades, ocurrió en la vereda Mérida, a escasos minutos del casco urbano, hasta donde llegó un hombre y los hirió de gravedad para llevarse una moto.

Mamá, hijo e, incluso, la mascota de la familia fueron apuñalados con un arma cortopunzante, en un evento trágico que hoy tienen a las autoridades de Santander trabajando en el caso.

¿Qué dicen las autoridades?

El mayor en retiro Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia de Santander, reveló detalles adicionales sobre el ataque. Según dijo, “un sujeto de, aproximadamente 20 a 22 años, con un arma blanca tipo machete, entró a la finca en una zona rurla, muy creca del casco urbano, y los asesinó vilmente”.

El homicida huyó del sitio en la motocicleta del esposo de la víctima y fue interceptado por las autoridades de Policía, cuando intentaba deshacerse del vehículo a través de su venta ilegal:

“La reacción policial logra la captura de esta persona cuando trataba de vender la motocicleta que había sido hurtada en la finca”, precisó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

Familiares de las víctimas se encuentran devastados:

La única que logró sobrevivir al ataque fue la mascota de la familia. Malherida, extraña a su dueña y el pequeño de año y dos meses que fueron brutalmente asesinados por el capturado, a quien dejaron en manos de la Fiscalía seccional, para definir su situación judicial.

“Solicitamos a todos los entes y a toda la institucionalidad contundencia con este presunto asesino y que caiga todo el peso de la Ley para quienes asesinaron a esta mujer y a este niño”.

