Capturan a dos sujetos que apuñalaron hasta la muerte a un hombre de 41 años en Soacha

Un homicidio registrado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, terminó con la captura de dos hombres señalados de haber atacado a cuchillo a un ciudadanos de 41 años.

El hecho ocurrió el pasado 20 de julio en el barrio San Marcos, comuna 6, y desde entonces las autoridades iniciaron un proceso investigativo para dar con los responsables.

¿Cómo fue el atroz asesinato a cuchillo en Soacha?

De acuerdo con la Policía Nacional, el caso se originó en medio de un acto de intolerancia. La víctima fue sorprendida en la vía pública por dos sujetos que, sin pronunciar palabra, lo agredieron con arma corto punzante hasta ocasionarle la muerte.

Una vez conocido el crimen, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), en articulación con la Fiscalía General de la Nación, desplegaron un plan investigativo que incluyó labores de seguimiento, análisis de información y recolección de pruebas.

Capturaron a los responsables del asesinato a cuchillo de un hombre en Soacha

Gracias a este trabajo fue posible identificar a los presuntos autores del homicidio y posteriormente capturarlos mediante orden judicial.

Uno de los aprehendidos registra antecedentes por violencia intrafamiliar, violencia contra servidor público y lesiones personales con deformidad transitoria.

Ambos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía, donde un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural en un establecimiento carcelario.