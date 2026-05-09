Gobernación de Antioquia solicitó acciones militares contra el frente liderado por alias Calarcá

Hay gran consternación en Briceño, Antioquia, ante el asesinato del periodista Mateo Pérez por parte de alias Chalá, el nuevo mando del frente 36 de las Farc que es comandada por alias Calarcá.

Ante el control que ejerce en la zona al ser responsable de distintos delitos, la Gobernación de Antioquia solicitó al Gobierno Nacional acciones militares contra el grupo criminal.

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¿De qué es responsable este grupo ilegal?

Pese a las amplias dudas por la desaparición y asesinato del joven periodista, se conoce que el responsable sería el nuevo mando del frente 36 de las Farc liderado por alias Calarcá, quien actualmente es gestor de paz.

Desde el 2025 se conoce que ‘Calarcá’ ejerce control en gran parte del norte de Antioquia, específicamente en Briceño, Campamento, Yarumal y Amalfi. Así mismo, es responsable de desplazamiento forzado, asesinatos de líderes sociales y atentados con drones contra la Policía y uniformados del Ejército.

Ante esto, la Gobernación de Antioquia hizo un llamado al Gobierno Nacional solicitando acciones militares focalizadas contra el grupo criminal. También, se conoció que, en menos de un año, se han enviado alrededor de 80 oficios al Gobierno pidiendo dichas acciones. No obstante, ninguno de estos ha recibido respuesta.

“El Estado tiene toda la fuerza y toda la contundencia para acabar con este grupo. Es una decisión política, llenen eso de Ejército, de Policía. Yo estoy seguro de que el Estado es superior a ellos en el momento que decida hacerlo. En este momento el Estado no quiere ser superior a ellos y cuando hablo del Estado estoy hablando del Gobierno Nacional”, afirmó Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.

Cabe recordar que alias Calarcá recibió, por parte del Gobierno, el estado de gestor de paz en el país.

¿Qué pasó después de la captura de alias Calarcá?

El pasado mes de julio, en 2024, alias Calarcá fue capturado mientras se movilizaba por las carreteras de Antioquia en una caravana de la UNP. Allí fueron encontradas armas, dinero ilegal y menores.

No obstante, fue dejado en libertad, en tan solo 24 horas después, tras estar adelantando conversaciones con la Consejería de Paz.