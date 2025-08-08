Capturan a dos ingenieros que producían y compartían material de abuso infantil

Noticias RCN conoció detalles de la historia de dos ingenieros que trabajaban para una multinacional y que habrían utilizado las plataformas de su trabajo y su conocimiento para descargar contenido de abuso sexual infantil en las redes sociales.

Capturados dos ingenieros que difundían contenido de abuso sexual

Desde Casanare e Ibagué, los profesionales almacenaban el material para alimentar su base de datos. Al parecer, uno de ellos, también estaría abusando de un menor de edad.

Sin embargo, gracias al apoyo de Estados Unidos, la Dijin de la Policía los capturó. Hasta el momento se sabe que uno era ingeniero en Villanueva, Casanare y otro en Ibagué, Tolima.

“Tenemos conocimiento de 17 archivos encontrados en el servicio de almacenamiento que él contrató con la empresa estadounidense, que generó 4 alertas, sobre todo porque había contenido de producción propia”, indicó un investigador del caso.

Lo más grave que arrojó la investigación es que uno de ellos estaría abusando de un menor de edad para producir este material e intercambiarlo entre pedófilos.

Dos hombres usaban plataformas en sus empresas para descargar contenido de abuso sexual infantil

“Uno de los menores víctimas era posiblemente un vecino. Una vez este material llega a EE. UU. se genera una alerta. Ellos comunican a HSI en Colombia y ellos a su vez se comunican con nosotros para iniciar la investigación”, añadió el investigador.

Gracias a las más de siete alertas de la agencia HSI de Estados Unidos, ambos fueron capturados por hombres de la Dijin y puestos a disposición de la justicia donde podrían enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión. Según los agentes, pronto habrá nuevas capturas en el caso.