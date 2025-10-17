Capturan a dos personas por construir en zona ecológica protegida de Usaquén

Las autoridades de Bogotá detuvieron a dos personas sorprendidas en flagrancia mientras adelantaban la construcción de una vivienda dentro de un área ecológica protegida en la localidad de Usaquén.

Capturan a dos sujetos por construcción en zona ecológica protegida en Usaquén

El operativo se desarrolló en el predio Hacienda Las Lomitas Tibabita Rural, ubicado en una zona amparada por la Resolución 1766 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con la información de las autoridades, la construcción se estaba realizando en un terreno que forma parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, clasificada como “Zona de Restauración”.

En este tipo de áreas se prohíbe expresamente levantar edificaciones, otorgar licencias de urbanismo, talar vegetación o adelantar cualquier tipo de intervención que altere el ecosistema.

Cabe mencionar que hace algún tiempo ya se habían realizado dos visitas de inspección al lugar.

En junio se emitió una advertencia preventiva a los propietarios, y en septiembre se ordenó el sellamiento de la obra.

Sin embargo, durante una nueva revisión se constató que los sellos habían sido removidos y los trabajos continuaban.

Ante esta reincidencia, la Policía capturó a las dos personas que se encontraban laborando dentro del predio, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes.

César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, aseguró que "proteger nuestras reservas naturales es también garantizar la seguridad y el futuro ambiental de la ciudad. Cada metro de bosque que salvamos es un paso hacia una Bogotá más sostenible y segura. No vamos a permitir que se urbanicen ilegalmente las zonas de protección ecológica”.

Las autoridades reiteraron que continuarán con los operativos de control en Usaquén y otras zonas de la ciudad, respondiendo a las constantes denuncias ciudadanas sobre construcciones ilegales.