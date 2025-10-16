CANAL RCN
Colombia

Suspenderán temporalmente la operación en un portal de Transmilenio: a modificar su ruta

Transmilenio suspenderá operaciones en el Portal 80 por un ejercicio de prevención. Conozca los detalles, alternativas de movilidad y recomendaciones para los usuarios.

Transmilenio (1)
FOTO: Transmilenio

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
10:53 a. m.
El sistema Transmilenio anunció el cierre temporal del Portal 80 el próximo viernes 24 de octubre como parte de un ejercicio de simulacro de evacuación distrital, por lo que invitan a los usuarios a cambiar sus rutas para evitar demoras.

El acceso de usuarios estará restringido, y tanto los buses troncales como las rutas alimentadoras que operan desde este punto suspenderán su servicio.

Según la Dirección Técnica de Seguridad del sistema, la medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de transporte ante emergencias y reforzar la coordinación operativa con las entidades del Distrito.

Objetivo del simulacro y alcance del cierre

Aunque el simulacro de evacuación de Bogotá está previsto para el miércoles 22 de octubre a las 10:30 a.m., Transmilenio realizará su jornada dos días después, con el fin de garantizar la participación de su personal operativo y evaluar sus protocolos internos de seguridad. Será entre las 10:00 a.m. y 10:45 a.m.

La entidad explicó que el cierre se enmarca en las acciones de prevención, seguridad y autoprotección que buscan preparar al sistema ante situaciones como terremotos, incendios o accidentes. Una vez finalizado el ejercicio, la operación del portal se restablecerá con total normalidad.

Rutas alternas y recomendaciones para los usuarios

Durante el cierre, Transmilenio recomienda a los usuarios:

  • Utilizar las estaciones Quirigua o Carrera 90 como alternativas de conexión.
  • Optar por las rutas de TransMiZonal del sector para continuar sus desplazamientos.
  • Planear sus viajes con anticipación para evitar contratiempos.

Además, el sistema dispondrá de personal informativo en el área para orientar a los pasajeros y garantizar una movilidad segura y organizada.

La entidad enfatizó que el cierre estará bajo control institucional, sin representar riesgos para los usuarios, el personal operativo ni la comunidad aledaña.

