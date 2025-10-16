Loros, tarántulas y serpientes: los animales que fueron recuperados tras ser víctimas del tráfico ilegal

Durante la semana de receso escolar, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Policía Nacional lograron recuperar 12 animales silvestres y decomisar 600 gramos de carne de tiburón tollo, en una serie de operativos realizados en distintos puntos de Bogotá.

RELACIONADO Gran donatón en Antioquia busca recolectar alimento para más de cuatro mil animales

Rescatan en Bogotá a animales víctimas del tráfico ilegal

Las acciones se llevaron a cabo en la Terminal de Transporte de Salitre, el aeropuerto El Dorado y otras zonas estratégicas de la ciudad.

Según informó la SDA, los animales, víctimas del tráfico ilegal de fauna, pertenecen a cinco especies diferentes: tres loras reales, tres tarántulas, dos tortugas morrocoy, dos cotorras carisucias y una serpiente de maíz.

Además, la Policía Ambiental entregó a la autoridad ambiental una cría de mono aullador rojo, encontrada en una estación de policía en la localidad de Bosa.

Durante los procedimientos, una persona fue capturada por las autoridades. De acuerdo con la Ley 2111 de 2021, los responsables de tráfico ilegal de fauna enfrentan penas de 60 a 135 meses de prisión y multas que pueden superar los 62.000 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

RELACIONADO Yeferson Cossio donó 400 esterilizaciones para animales en condición de calle en el Amazonas

También fueron decomisadas dos plantas de orquídeas silvestres, conocidas popularmente como lirio de mayo, la flor nacional de Colombia y una especie que goza de máxima protección ambiental por su riesgo de extinción.

Todos los ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito, donde especialistas en medicina veterinaria, biología y zootecnia adelantan su proceso de recuperación para, posteriormente, evaluar su posible reintegración a sus hábitats naturales.