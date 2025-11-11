CANAL RCN
Colombia

Confirman condena contra hombre que contrató a un sicario para que asesinara a su mamá en Tolima

Este crimen ocurrió hace varios años. El hoy condenado le pagó una alta suma de dinero al sicario para que la asesinara.

Justicia.
Justicia. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
09:39 a. m.
El Tribunal Superior de Ibagué condenó en noviembre de 2022 a Gustavo Adolfo Tapia Mellao, quien pagó una alta suma de dinero para que asesinaran a su madre.

Este crimen se remonta al 5 de agosto de 2016. En horas de la noche, un sicario identificado como César Tulio Herrera Hernández arribó hasta la residencia de Consuelo Mellao Trujillo, la víctima, en Guamo (Tolima). Sin mediar palabra, la apuñaló en el cuello.

Tapia y el sicario se conocieron trabajando como bomberos

El sicario tenía experiencia en los asesinatos, dado que hizo parte de las Bacrim en Córdoba. Su conocimiento en el manejo de armas lo consiguió tras haber prestado servicio militar en el Batallón de Infantería 31 en Caucasia, Antioquia.

Luego de que fuera capturado, Herrera confesó que fue contratado por Tapia. Le dio dos millones de pesos y una motocicleta para que llevara a cabo el asesinato. Si bien el hijo recibió la prisión domiciliaria, después fue trasladado hasta una cárcel.

Tapia fue condenado a más de 30 años de cárcel

Con respecto al hijo de la víctima, se supo que ordenó el asesinato por venganza contra su familia, presuntamente para cobrar una herencia. Tapia conoció al sicario en la estación de Bomberos donde trabajaban.

“Herrera recibió la información de una persona cercana a la víctima, lo cual le permitió saber aspectos específicos de la vivienda y del barrio, como lo demuestra el conocimiento que tenía sobre la profesión de los vecinos”, detalló el tribunal.

Para marzo de 2018, Tapia fue absuelto. Tras la apelación, el Tribunal Superior de Ibagué lo condenó a 430 meses (35 años y medio) de prisión sin la posibilidad de cumplir la condena en su casa.

El caso llegó hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y bajo la ponencia del magistrado Fernando León Bolaños, se confirmó la condena.

 

