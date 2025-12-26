CANAL RCN
Taxista herido relata momentos de angustia tras atentado con explosivos en el oriente de Cali

El taxista relató que transportaba a dos adultos y dos menores desde Potrero Grande hacia la transversal 103.

diciembre 26 de 2025
Un ataque con explosivos ocurrido en la transversal 103 con carrera 27, entre los barrios La Casona y Marroquín, dejó cuatro personas heridas en el oriente de Cali.

El hecho se presentó cuando delincuentes habrían lanzado artefactos contra una patrulla de la Policía que recorría la zona cerca de una panadería. Entre los afectados está el taxista José Ángel Castaño, quien narró los instantes de terror que vivió.

“Sentí el bombazo cuando se estaban bajando”

Castaño relató que transportaba a dos adultos y dos menores desde Potrero Grande hacia la transversal 103. “Me dijeron que, por favor, cogiera la 103 porque ellos se quedaban solos en la 103. Entonces yo les expliqué que con mucho gusto les colaboraba siempre y cuando se quedaran sobre la 103”, contó.

El taxista explicó que justo cuando los pasajeros estaban cancelando el servicio y descendiendo del vehículo ocurrió la explosión: “Me están cancelando el servicio cuando yo siento ese bombazo. No alcanzo a ver personas, no alcanzo a ver detalles. Solamente me preocupé, miré hacia atrás y vi que el señor estaba muy delicado”.

Heridos y atención en el lugar

El estallido dejó heridos al conductor, dos pasajeros y un ciudadano que se encontraba en la zona. Los dos menores que viajaban en el taxi fueron valorados y no presentan lesiones visibles ni afectaciones mayores.

Castaño, quien sufrió esquirlas profundas, relató que su puerta quedó bloqueada y tuvo que arrastrarse para salir del vehículo. “Cuando yo miro hacia la panadería, ya los estaban atendiendo y el señor estaba bastante delicado”, dijo. El taxista recibió primeros auxilios en el sitio y espera una cirugía.

“Estoy esperando que la Policía y la Sijín me den un dictamen, qué va a suceder, cuál es el final de lo que estamos viviendo”, expresó con incertidumbre.

Las autoridades investigan el ataque y buscan establecer la responsabilidad de los grupos armados que operan en la zona.

