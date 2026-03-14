Cierre con contenedores en la frontera con Ecuador está hundiendo el turismo en Ipiales

Comerciantes y gremios están advirtiendo que cada día con la situación se están perdiendo miles de millones de pesos, mientras distintos sectores productivos comienzan a sentir las consecuencias del cierre del paso vehicular.

En la zona fronteriza el panorama es evidente. Dos contenedores fueron instalados para impedir el tránsito de vehículos, bloqueando tanto la entrada hacia Colombia como la salida hacia Ecuador. Ante esta situación, los viajeros que intentan cruzar la frontera se ven obligados a hacerlo caminando.

Muchos de ellos, incluso, deben recurrir a ayuda remunerada para transportar grandes maletas a través del corredor habilitado únicamente para el paso peatonal.

Cierre en la frontera con Ecuador completa seis días

Durante un recorrido por la zona fue posible observar cómo el bloqueo ha transformado la dinámica habitual de este corredor fronterizo. Donde normalmente circulan buses, vehículos particulares y transporte de carga, hoy solo se observa a personas caminando con equipaje, intentando continuar su trayecto hacia distintos destinos del país.

La situación también está golpeando con fuerza a la economía de Ipiales. En el centro de la ciudad varios sectores comienzan a reportar afectaciones, especialmente el sector hotelero, que depende en gran medida del flujo constante de viajeros que cruzan la frontera.

Turismo en Ipiales está en decaída por cierre en la frontera

Según datos entregados por el gremio hotelero, los niveles de ocupación han caído a cifras críticas.

Hoteles que en temporadas normales reciben visitantes durante todo el día hoy permanecen casi desocupados, con registros de ocupación que no alcanzan ni el 5%.

En algunos establecimientos la situación es aún más grave, ya que se encuentran completamente vacíos.

Victor Blanco, trabajador del sector hotelero, aseguró que la crisis ya empieza a generar temor entre quienes dependen de esta actividad económica.

Crítico porque nosotros dependemos bastante de eso, del trabajo, y aquí pues trabajamos varias personas y al ver que estamos muy bajo pues empieza el temor de qué va a pasar con nosotros.

Desde Cotelco Nariño advierten que el impacto de los bloqueos ya es insostenible para el turismo en la región. Doris Zambrano, directora ejecutiva del gremio en el departamento, explicó que incluso los pocos grupos turísticos que tenían previsto visitar la zona han enfrentado dificultades para movilizarse.

Con operadores turísticos tenemos la visita de unos pequeños grupos que también se han visto sujetos a esperar entre un bus a quede en vía para visitar nuestro principal atractivo turístico como es Las Lajas. La situación realmente es muy muy compleja y los índices de ocupación no llegan ni a un 5%.

El momento resulta especialmente crítico porque se acerca Semana Santa, una de las temporadas más importantes para el turismo en Ipiales, debido a la alta afluencia de visitantes que llegan al Santuario de Las Lajas, considerado uno de los principales atractivos religiosos del país.

Victor Blanco explicó que, en años anteriores, para esta época los hoteles ya tenían una alta ocupación asegurada.

Pues se avecina Semana Santa y pues en temporadas pasadas ya para esa fecha teníamos todo full y pues ahora la verdad estamos un poquito preocupados porque va apenas la mitad.

La incertidumbre crece con el paso de las horas y los gremios advierten que, si se mantienen los bloqueos y las medidas arancelarias, podrían comenzar despidos masivos y terminación de contratos laborales en diferentes sectores de la economía local.

Ante este panorama, empresarios y trabajadores esperan una respuesta rápida de los gobiernos de Colombia y Ecuador que permita levantar los bloqueos y restablecer el tránsito en la frontera, antes de que la crisis económica se profundice aún más en esta región del país.