Rompió el silencio el restaurante donde niña de cuatro años murió al caer de un caballo en Valle

El último fin de semana resultó trágico para una familia en Valle del Cauca. Una niña de cuatro años murió en un restaurante.

RELACIONADO Niña de 4 años murió tras caer de un caballo y ser pisada por el mismo en un restaurante campestre

Este trágico hecho se presentó el sábado 27 de diciembre en Rozo, zona rural de Palmira. Resulta que el restaurante, al ser campestre, ofrece el servicio de dar paseos a caballo.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

Con base en lo revelado por las autoridades, el caballo se habría asustado, lo cual hizo que perdiera el control. La niña cayó y al parecer fue pisada. Cuando los bomberos y demás autoridades llegaron, no tenía signos vitales.

Horas después, se conoció el nombre del restaurante: La Tinaja, ubicado en el kilómetro 4 de la vía a Rozo. El lugar cuenta con desfile de caballos, granja, zona infantil y criadero de equinos.

A través de redes sociales, emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias y personas afectadas. Acompañamos su dolor y nos unimos al sentimiento de tristeza en este momento tan difícil”.

¿Qué comentó el restaurante?

La administración indicó que desde el primer momento ha estado colaborando con las autoridades competentes en aras de aclarar lo ocurrido en el menor tiempo posible.

Agradecemos a la comunidad su respeto, comprensión y sensibilidad mientras avanzan los procesos correspondientes. Pedimos, de manera especial, prudencia frente a la información que circula.

Las investigaciones se siguen desarrollando, en búsqueda de conocer cuál fue el procedimiento que realizó la persona guía que acompañaba el recorrido del caballo, en caso de encontrarse alguna responsabilidad. Las pesquisas son adelantadas por la Policía.

“Los hechos son motivo de investigación con el fin de esclarecer las circunstancias del accidente y establecer posibles responsabilidades”, declaró el subcomandante Pedro Astaiza.