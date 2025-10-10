Extorsionistas tenían azotada a una familia en Pasto con millonario cobro: así eran las amenazas

La Policía capturó a cinco personas que tenían extorsionada a una familia en Pasto. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que fueron a cobrar el dinero.

El video fue grabado a las afueras de un inmueble y detalló la tensa conversación entablada a plena luz del día. Los extorsionistas ‘gota a gota’ llegaron con un tono hostil, sin sospechas lo que pasaría después.

Extorsionistas se llevaron una sorpresa al momento de cobrar

Víctima: Ya estoy cansado de esta situación.

Extorsionista: Venga, responda por mi plata. Usted no me va a hablar con cariño.

Víctima: Pero a mí me amenazaron el otro día. Yo quiero que entiendan que no tengo esa plata.

Extorsionista: Nosotros sabemos eso.

Con lo que no contaban los delincuentes es que los funcionarios del Gaula estaban cerca. De manera sorpresiva, los interceptaron y capturaron. Los extorsionistas estaban pidiéndole a la familia 15 millones de pesos producto de una supuesta deuda con un tercero.

Esta no fue la primera intimidación que realizaron los delincuentes. La Policía mostró cómo eran los atemorizantes chats.

Amenazantes chats

Víctima: Yo a ustedes no les debo, ya estoy cansado de todo esto. Yo no sé si mi hijo les debe, ni cuánto es, pero lo que no quiero son problemas.

Extorsionista: Si no quiere problemas, dígale a ese que se coloque los pantalones y que pague los platos rotos. Son $15 millones, así que dígale que se comunique antes de que pase algo.

Víctima: Hermano, lo que menos quiero son problemas. Necesito buscarle una solución. Yo les voy a dar $ 4.000.000, no tengo más. Con eso espero que me dejen de molestar.

Extorsionista: Lo que menos queremos es tener problemas, señor Ricardo. Se le ha esperado demasiado tiempo y es injusto que uno le haya hecho un favor y resulte con esta (…) Dígale a su hijo que se ponga pilas. 20 días sin pagar.