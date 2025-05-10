CANAL RCN
Colombia Video

Se busca alias Mamadeo, aterroriza a Yopal con homicidios, extorsiones y reclutamientos

El Ministerio de Defensa y la Gobernación lo declararon objetivo prioritario.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
01:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El departamento de Casanare tiene hoy un rostro identificado; se trata de Keiber Oscaiber Torres Torres, conocido en el mundo criminal como alias Mamadeo.

Envuelto en papel chicle: así hallaron el cuerpo de un joven que fue torturado y asesinado en Rionegro
RELACIONADO

Envuelto en papel chicle: así hallaron el cuerpo de un joven que fue torturado y asesinado en Rionegro

Este hombre, de 28 años y nacionalidad venezolana, se ha convertido en el principal objetivo de los organismos de seguridad, luego de ser vinculado a una cadena de homicidios, extorsiones, microtráfico y tráfico ilegal de armas en la ciudad de Yopal.

El Ministerio de Defensa Nacional y la Gobernación de Casanare ofrecieron una recompensa de hasta 120 millones de pesos por él.

¿Quién es alias Mamadeo, por quien ofrecen hasta $120 millones?

Según el informe oficial, alias Mamadeo es el cabecilla del grupo delincuencial 'Yaracuy', una estructura que ha logrado consolidar su poder mediante el control del tráfico de drogas, los homicidios y la extorsión a comerciantes.

'Mamadeo' habría ordenado ataques sicariales contra personas que se negaron a pagar extorsiones o que fueron señaladas como colaboradoras de otros grupos ilegales.

Su red también se encarga de recaudar dinero del microtráfico, imponiendo cuotas a quienes comercializan estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

Prontuario criminal de alias Mamadeo

Las autoridades lo vinculan a cerca de 10 asesinatos ocurridos entre 2024 y 2025, todos perpetrados con arma de fuego en distintos puntos de Casanare.

Detienen a goleador histórico por presuntamente abusar en repetidas ocasiones de una adolescente
RELACIONADO

Detienen a goleador histórico por presuntamente abusar en repetidas ocasiones de una adolescente

Además, enfrenta una orden de captura vigente por homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, junto con cuatro procesos activos por fabricación, tráfico.

Este sujeto, originario de San Felipe, capital del estado Yaracuy, en Venezuela, inició su carrera criminal en 2018, acumulando en su país dos anotaciones judiciales por robo de vehículo automotor y fuga de detenidos.

Con el paso del tiempo, logró expandir su red delictiva hacia territorio colombiano, estableciendo su centro de operaciones en Yopal, donde extendió su influencia y control.

De acuerdo con la información recopilada, 'Mamadeo' habría llegado a Casanare en 2024, año en el que comenzó a organizar una estructura ilegal bajo el nombre de ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia), queriendo proyectar una falsa apariencia de poder armado.

VIDEO | Atrapan robando a mano armada a hombre que tenía brazalete de casa por cárcel en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Atrapan robando a mano armada a hombre que tenía brazalete de casa por cárcel en Bogotá

Ofrecen millonaria recompensa por alias Mamadeo

Pedro Sánchez Suárez, y el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunciaron en las últimas horas la recompensa de hasta $120 millones por información que conduzca a su ubicación, recalcando que alias Mamadeo representa una amenaza directa.

Las autoridades dispusieron las líneas nacionales 107, 147 y 165 para que la ciudadanía entregue información de manera confidencial y segura sobre su paradero o el de los integrantes de su organización.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Atención: se han reportado temblores que se han sentido masivamente en Colombia hoy 5 de octubre de 2025

Artistas

"He sentido su presencia": Marcela Reyes aseguró que B-King se sigue paseando por su casa tras la muerte

Fiscalía General de la Nación

Cayó red que traía explosivos desde Ecuador y Perú para minería ilegal en el Eje Cafetero y Antioquia

Otras Noticias

Selección Colombia

FOTO: se reveló la que sería la camiseta alternativa de la Selección Colombia en el Mundial y hay controversia

Los hinchas de la Selección Colombia están hablando del diseño y los colores utilizados en la supuesta camiseta alternativa. Esto es lo que se ha dicho.

Gaza

Netanyahu no continuará con el plan de EE. UU. hasta que Hamás libere a los rehenes

Se mantienen los bombardeos a la espera del cese al fuego en la Franja de Gaza.

Finanzas personales

¿Qué estudiaron las personas más millonarias del mundo? Las carreras más frecuentes

Astrología

Mhoni Vidente predice escalofriante decisión de Donald Trump sobre Latinoamérica

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?