CANAL RCN
Colombia Video

Los audios extorsivos de ‘Karla’, disidente detrás del asesinato de dos hermanos en Huila: “No se asuste”

Con el alias de Karla, esta mujer citaba a los comerciantes para tocar temas importantes, que resultaban en extorsiones.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
04:17 p. m.
Por medio de un trabajo articulado entre las autoridades, fueron capturados cuatro disidentes de las Farc en Huila.

Ejército rescató a cuatro menores reclutados por las disidencias de las Farc en el Cauca

Estas personas hacían parte del Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias. Uno de ellos era el cabecilla ‘El Negro’, hombre de confianza de ‘Marlon’.

‘Karla’ fue la autora intelectual del atentado en el que murieron los hermanos

El pasado 10 de junio, fue abatido ‘Cholinga’, por lo que ‘Marlon’ designó a ‘El Negro’ como su reemplazo en las acciones que las disidencias llevan a cabo en Huila. Con respecto a sus antecedentes, se supo que tiene más de una década al servicio del grupo armado.

Las pesquisas también revelaron que este hombre estaba detrás del reclutamiento forzado de menores, desplazamiento forzado del campesinado, asesinatos de líderes sociales, atentados contra la fuerza pública, extorsiones y demás crímenes.

A la cárcel integrante de las disidencias que habría participado en crimen de líder comunal en Caquetá

Junto al cabecilla fue capturada ‘Karla’, la segunda al mando. Esta mujer era la cabecilla financiera del bloque y le estaban siguiendo el rastro por ser la mente detrás del asesinato de los hermanos Sergio y Luisa Fernanda Trujillo Peña, crimen que dejó a otras 32 personas heridas (incluyendo menores de edad).

Las citaciones que hacía ‘Karla’

El hecho se presentó el 17 de abril (Jueves Santo) de este año en La Plata. Los hermanos tenían 17 y 20 años respectivamente. Ambos fallecieron tras la activación de una moto bomba cerca a la estación de Policía. Las autoridades también capturaron a ‘Dany’ y ‘Yerly’

La Policía dio a conocer los audios extorsivos de ‘Karla’ a los comerciantes: “Tengo conocimiento que usted es una trabajadora de allí. La idea es que usted se comunique con la administradora o que le deje la razón que para el día de mañana (5 de junio), tiene una reunión en la vereda Santa Marta a las 4:00 p.m. La idea es tocar puntos de suma importancia y llegar a unos acuerdos”.

“Tengo conocimiento que ustedes tienen la mayoría de contactos de las estaciones del municipio. Queremos hablar con usted, darles unas aclaraciones a ustedes como comerciantes (…) La idea es llegar a unos buenos acuerdos y nos tengan en cuenta (…) Nosotros por teléfono hacemos la citación y si necesitamos algunos recursos o cosas que vengan del comercio, pues se cita y se tocan los puntos, no se asuste”, esto dijo en otra comunicación.

