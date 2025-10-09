CANAL RCN
Colombia Video

Exclusivo | Historia del funcionario de Medicina Legal que cobraba por agilizar entrega de cuerpos

Noticias RCN conoció en exclusiva el modus operandi que llevaba a cabo este hombre en Cúcuta, una ciudad azotada por el conflicto armado.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
01:39 p. m.
Un escándalo sacude a Medicina Legal en Cúcuta, Norte de Santander, tras la captura de un funcionario que presuntamente cobraba ilegalmente a familiares de víctimas del conflicto armado del Catatumbo para agilizar la entrega de cuerpos de sus allegados.

El asistente forense exigía sumas que oscilaban entre $50.000 a $1.000.000. Las autoridades realizaron un seguimiento que culminó con la detención del funcionario frente a las instalaciones de Medicina Legal.

Cobros podían llegar al millón de pesos

Según las investigaciones, el modus operandi del funcionario quedó delatado por las interceptaciones telefónicas. En una de estas, se detalló cómo negociaba la entrega de un cuerpo:

Víctima: ¿Ya está en Medicina Legal?

Funcionario: Sí, acá trabajando, pero ya voy saliendo.

Víctima: Es que vamos a ir a retirar el cuerpo. ¿Ya tiene la necropsia?

Funcionario: Sí, ya lo agilicé, pero hay otros cuerpos por delante. ¿Hay algo para mí? No me ha llegado nada.

Víctima: Sí, lo mismo de siempre. ¿A dónde se los envío?

Funcionario: A la cuenta de siempre.

Las reveladoras conversaciones que lo delataron

Esta práctica ilegal va de la mano con la crítica situación de homicidios en el departamento, la cual ha tenido un incremento del 243% por la disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Se estima que alrededor de 110 víctimas fueron utilizadas por el funcionario para solicitar pagos indebidos. Podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.

Un detalle que llamó la atención de las autoridades fue que el funcionario se movilizaba en un vehículo con placas venezolanas, lo que le permitía trasladarse al país vecino sin restricciones.

Tras esta captura llevada a cabo hace pocas horas, las autoridades tienen en la mira a otros funcionarios de diferentes regiones que podrían haber incurrido en prácticas similares.

