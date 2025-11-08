VIDEO | Habitante de calle asesinó a joven que sacó a pasear a su perro en Itagüí

Lamentable hecho en Itagüí, Antioquia. En circunstancias aún confusas, un hombre murió luego de ser atacado por un habitante en condición de calle.

RELACIONADO Hallan en Antioquia restos de seis personas desaparecidas en medio del conflicto

El secretario de Seguridad del municipio, Rafael Andrés Otálvaro Sánchez, indicó que el habitante en condición de calle no medió palabra alguna y emprendió la agresión contra su víctima, el joven de 19 años, cerca al barrio Villa Paula en el centro del Itagüí.

Joven sacó a pasear a su perro y fue atacado sin mediar palabra

En cuestión de horas, las autoridades pudieron capturar al señalado homicida, identificado como William. Otálvaro extendió las condolencias por parte de la alcaldía hacia los familiares del fallecido.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que ocurrió el crimen. A plena luz del día, el joven, que vestía una camiseta clara, pantalones negros y zapatos deportivos blancos; estaba saliendo junto a su perro de un establecimiento.

A su lado pasó William. El agresor se quedó viendo al joven y en cuestión de segundos se le acercó. Acto seguido, lo atacó y emprendió la huida. El joven, quien quedó con el cuello ensangrentado por la puñalada, empezó a correr en búsqueda de su mascota.

Mientras se adelanta el respectivo proceso de judicialización y posterior medida de aseguramiento en centro carcelario contra el homicida, las autoridades se encuentran investigando más detalles.

Capturan a cabecilla que quemó viva a víctima de extorsiones

En los últimos días, fue capturado y privado de la libertad Juan Camilo García Saldarriaga. Este hombre, conocido en el mundo delictivo como ‘Chadu’ era cabecilla de ‘El Ajizal’, una banda que quemó vivo a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí.

RELACIONADO Este fue el cabecilla que ordenó quemar vivo a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí

Al parecer, García se encargaba de comercializar droga y extorsionar a comerciantes, ganaderos y empresarios de la zona. El 14 de marzo de 2019, dos cómplices llegaron al lugar en donde estaba la víctima.

Por el no pago de las exigencias y cumpliendo las órdenes de ‘Chadu’, interceptaron el vehículo y le prendieron fuego. Por suerte, la víctima pudo escapar y salvarse.