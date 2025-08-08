CANAL RCN
Colombia Video

Hallan en Antioquia restos de seis personas desaparecidas en medio del conflicto

Aunque son necesarias las labores de identificación, los cuerpos podrían ser de víctimas de homicidios del conflicto armado.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció recientemente que, en Antioquia, la Unidad de Víctimas encontró los restos de cinco personas desaparecidas desde el 2020. El hallazgo se dio en el municipio de Santa Bárbara.

JEP reconoce como víctimas a familiares de 13 civiles asesinados en masacre de Riofrío
RELACIONADO

JEP reconoce como víctimas a familiares de 13 civiles asesinados en masacre de Riofrío

Hallan restos de personas desaparecidas desde el 2020

Adicional a esto, en Granada, también le entregaron a un hombre los restos de su hermano, de quien no se tenía noticias desde hace 20 años.

Los resultados se dieron luego de varios meses de investigación en los que varias personas e integrantes de la Unidad de Víctimas, inspeccionó la zona del municipio de Santa Bárbara, al suroeste de Antioquia.

Allí, se encontraron los cinco cuerpos sepultados en fosas ubicadas en el mismo perímetro.

Según Jorge Mario Quintana, alcalde de Santa Bárbara, “lo que viene ahorita es un trabajo técnico para cotejar algunas pruebas de ADN y posiblemente cartas dentales para que en un tiempo corto se pueda definir los nombres a los cuales corresponden estos restos óseos”.

Aunque son necesarias las labores de identificación, los cuerpos podrían ser de víctimas de homicidios del conflicto armado y por eso, la comunidad, debe denunciar.

Encuentran restos de un hombre desaparecido hace 20 años

Después de 20 años hallan el cuerpo de Henry Zapata, desaparecido en la Comuna 13 de Medellín
RELACIONADO

Después de 20 años hallan el cuerpo de Henry Zapata, desaparecido en la Comuna 13 de Medellín

“Queremos hacer un llamado a las personas que se consideren víctimas, que han reportado un familiar desaparecido, para que se acerquen a la sede central de Medicina Legal, ubicada en la ciudad de Medellín, en frente de la terminal del norte”, añadió el alcalde de Santa Bárbara.

Entretanto, la Unidad de Búsqueda encontró en el cementerio de Granada, los restos de un hombre de 40 años, reportado como desaparecido en el centro de Medellín hace casi 20 años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Exigen al Gobierno Nacional intervenir por los más de 20 colombianos presos en Venezuela

Miguel Uribe

Consejo de Estado admite demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe y congela el proceso por su salud

Animales

Cristóbal, el perrito amarrado a la orilla del mar, superó el cáncer y se encuentra buscando un hogar

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 8 de agosto: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 8 de agosto de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Animales

Día mundial del gato: conoce algunos datos curiosos sobre estos animales

Aunque las personalidades varían, los felinos son animales sociables y cariñosos.

Nicolás Maduro

¿Se acerca el fin de Nicolás Maduro? EE. UU. autorizó acciones militares contra el Cártel de los Soles

Atlético Nacional

Atlético Nacional goleó a Alianza FC con debut goleador de Facundo Batista: vea los goles

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe