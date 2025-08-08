Hallan en Antioquia restos de seis personas desaparecidas en medio del conflicto

Noticias RCN conoció recientemente que, en Antioquia, la Unidad de Víctimas encontró los restos de cinco personas desaparecidas desde el 2020. El hallazgo se dio en el municipio de Santa Bárbara.

Hallan restos de personas desaparecidas desde el 2020

Adicional a esto, en Granada, también le entregaron a un hombre los restos de su hermano, de quien no se tenía noticias desde hace 20 años.

Los resultados se dieron luego de varios meses de investigación en los que varias personas e integrantes de la Unidad de Víctimas, inspeccionó la zona del municipio de Santa Bárbara, al suroeste de Antioquia.

Allí, se encontraron los cinco cuerpos sepultados en fosas ubicadas en el mismo perímetro.

Según Jorge Mario Quintana, alcalde de Santa Bárbara, “lo que viene ahorita es un trabajo técnico para cotejar algunas pruebas de ADN y posiblemente cartas dentales para que en un tiempo corto se pueda definir los nombres a los cuales corresponden estos restos óseos”.

Aunque son necesarias las labores de identificación, los cuerpos podrían ser de víctimas de homicidios del conflicto armado y por eso, la comunidad, debe denunciar.

Encuentran restos de un hombre desaparecido hace 20 años

“Queremos hacer un llamado a las personas que se consideren víctimas, que han reportado un familiar desaparecido, para que se acerquen a la sede central de Medicina Legal, ubicada en la ciudad de Medellín, en frente de la terminal del norte”, añadió el alcalde de Santa Bárbara.

Entretanto, la Unidad de Búsqueda encontró en el cementerio de Granada, los restos de un hombre de 40 años, reportado como desaparecido en el centro de Medellín hace casi 20 años.