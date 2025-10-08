Este fue el cabecilla que ordenó quemar vivo a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí

Este domingo 10 de agosto, la Fiscalía en un trabajo conjunto con el Gaula de la Policía Nacional, logró identificar y capturar a Juan Camilo García Saldarriaga, alias Chadu, señalado de liderar la organización delictiva conocida como ‘El Ajizal’.

Según las investigaciones, este hombre no solo ejercía control sobre el tráfico de drogas al menudeo, sino que también imponía pagos extorsivos a comerciantes, ganaderos y empresarios del área metropolitana de Medellín para permitirles continuar con sus actividades.

Cabecilla ordenó quemar vivo a un hombre por no pagar una extorsión en Antioquia

De acuerdo con el material probatorio, alias Chadu habría ordenado la muerte de un ciudadano que se negó a pagar la suma exigida.

El ataque fue ejecutado por dos de sus subalternos. Los agresores interceptaron el vehículo de la víctima, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego, intentando matarlo en el acto.

El hombre, envuelto en una situación desesperada, logró escapar de las llamas y salvar su vida, frustrando el plan homicida.

Cabe mencionar que, este episodio forma parte de la serie de intimidaciones y represalias que, según las autoridades, la red ‘El Ajizal’ habría utilizado para mantener su poder e influencia en la región.

Cayó el presunto líder de la red 'El Ajizal'

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias Chadu, los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio.

El procesado no aceptó los cargos, pero un juez ordenó que permanezca privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.