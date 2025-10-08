CANAL RCN
Colombia

Este fue el cabecilla que ordenó quemar vivo a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí

El presunto líder de la red delincuencial 'El Ajizal', ya fue capturado y enviado a prisión.

Cabecilla que ordenó quemar vivo a un hombre
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
01:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 10 de agosto, la Fiscalía en un trabajo conjunto con el Gaula de la Policía Nacional, logró identificar y capturar a Juan Camilo García Saldarriaga, alias Chadu, señalado de liderar la organización delictiva conocida como ‘El Ajizal’.

Hallan asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá: tenía fuertes signos de violencia
RELACIONADO

Hallan asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá: tenía fuertes signos de violencia

Según las investigaciones, este hombre no solo ejercía control sobre el tráfico de drogas al menudeo, sino que también imponía pagos extorsivos a comerciantes, ganaderos y empresarios del área metropolitana de Medellín para permitirles continuar con sus actividades.

Cabecilla ordenó quemar vivo a un hombre por no pagar una extorsión en Antioquia

De acuerdo con el material probatorio, alias Chadu habría ordenado la muerte de un ciudadano que se negó a pagar la suma exigida.

El ataque fue ejecutado por dos de sus subalternos. Los agresores interceptaron el vehículo de la víctima, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego, intentando matarlo en el acto.

El hombre, envuelto en una situación desesperada, logró escapar de las llamas y salvar su vida, frustrando el plan homicida.

Cabe mencionar que, este episodio forma parte de la serie de intimidaciones y represalias que, según las autoridades, la red ‘El Ajizal’ habría utilizado para mantener su poder e influencia en la región.

Cayó el presunto líder de la red 'El Ajizal'

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias Chadu, los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio.

VIDEO | Delincuentes armados intentaron un robo millonario en Bogotá, pero fueron interceptados
RELACIONADO

VIDEO | Delincuentes armados intentaron un robo millonario en Bogotá, pero fueron interceptados

El procesado no aceptó los cargos, pero un juez ordenó que permanezca privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ibagué

VIDEO | Perro se lanzó contra dos hombres armados con cuchillo y salvó a joven de brutal ataque en Ibagué

Policía Nacional

Cayó en Cali alias Fedi, poderoso jefe de la mafia ‘Ndrangheta, buscado en 196 países por narcotráfico

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Delincuentes armados intentaron un robo millonario en Bogotá, pero fueron interceptados

Otras Noticias

Ecuador

Conmoción en Ecuador por la extraña muerte de 12 bebés en Hospital Universitario de Guayaquil

El Hospital Universitario de Guayaquil aseguró que las muertes de los recién nacidos se deben a “causas multifactoriales”.

Crystal Palace

¡Con sello colombiano! El Crystal Palace le arrebató el título de la Community Shield al Liverpool

Muñoz y Lerma, héroes en Wembley. El Crystal Palace se coronó campeón ante el poderoso Liverpool.

Viral

¿Karina García y Altafulla terminaron? Video viral confirmaría la ruptura

Invima

¿Cómo saber si un cosmético es seguro para niños?: siga estos pasos

Icfes

¿Con cuántos puntos se pasa la prueba Saber 11 en 2025?