CANAL RCN
Colombia

Capturan a hombre acusado de abusar de sus dos hijas, menores de edad, en Ibagué

El sujeto, presuntamente, agredió sexualmente a sus hijas en repetidas ocasiones, además de ejercer contra ellas maltrato físico y psicológico.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
09:24 a. m.
En un operativo de la Policía Nacional en el marco del Plan Cazador, fue detenido un hombre de 36 años acusado de cometer graves delitos sexuales y de violencia contra sus dos hijas menores de 14 años.

Capturado sujeto que abusó de sus propias hijas

La captura se realizó en el kilómetro 11 de la vía que conecta Ibagué con Espinal, tras hacer efectiva una orden emitida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con funciones de control de garantías.

El sujeto deberá ahora responder por los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con violencia intrafamiliar agravada.

Los hechos que originaron el proceso se remontan a noviembre de 2024, cuando el hombre, presuntamente, agredió sexualmente a sus hijas en repetidas ocasiones, además de ejercer contra ellas maltrato físico y psicológico.

“Los hechos que motivaron esta orden se habrían presentado en noviembre de 2024, cuando el hoy capturado, padre de las víctimas, presuntamente agredió sexualmente a sus hijas menores de 14 años en múltiples ocasiones, además de ejercer contra ellas violencia física y psicológica”, indicó la Policía.

Tras su captura, el acusado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y, luego de las audiencias preliminares, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, donde permanecerá mientras avanza el proceso penal en su contra.

Dos menores fueron abusadas por su papá en Ibagué

El mayor Ricardo Moreno, comandante del Distrito Uno de Policía METIB, destacó la importancia del operativo y reafirmó el compromiso institucional en la protección de la niñez.

“Hacemos un llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. El Plan Cazador seguirá en marcha para identificar y capturar a quienes representan un peligro para nuestros menores de edad”, aseguró.

La Policía Nacional reiteró que este tipo de acciones buscan garantizar justicia y salvaguardar los derechos fundamentales de la infancia en el país.

