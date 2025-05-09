CANAL RCN
Colombia

Cárcel para odontólogo que presuntamente abusó sexualmente a una menor durante consulta en Bogotá

La víctima frecuentaba este lugar, pero acompañada con la mamá. El abuso sexual habría ocurrido un día que fue sola.

Odontólogo capturado en Bogotá.
Odontólogo capturado en Bogotá. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
11:39 a. m.
Fue enviado a prisión un hombre que en su ejercicio como odontólogo, presuntamente abusó sexualmente de una menor en Bogotá.

Este hombre fue identificado como Efraín José Parra, originario de Venezuela. Las investigaciones apuntan que el servicio de odontología lo realizaba en el noroccidente de la ciudad.

Crimen ocurrió a finales de 2024

Este crimen ocurrió el 1 de diciembre el año pasado. La víctima, una menor de edad, iba frecuentemente a su sitio de trabajo informal, pero acompañada de su mamá.

Aquel día, la joven fue sola. Teniendo la confianza ganada, este hombre presuntamente le hizo insinuaciones íntimas y mediante el uso de la fuerza y amenazas, la habría abusado sexualmente.

La Policía lo capturó hace poco en la localidad de Suba. Tras la respectiva legalización de captura, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel y deberá cumplir con los requerimientos judiciales por presunto acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado.

Hace pocos días, las autoridades capturaron a otro odontólogo, proveniente de Estados Unidos, que habría abusado menores de edad durante sus visitas a Medellín.

La captura se efectuó en Miami y en las investigaciones se cree que al menos estuvo 15 veces en la ciudad antioqueña. Estando en Medellín, presuntamente alquilaba apartamentos para los encuentros sexuales.

Su modus operandi se habría centrado en las redes sociales. Por medio de ofrecimientos económicos, incitó a que las jóvenes accedieran. La captura comenzó a desarrollarse luego de que condenaran a un colombiano en Florida.

El hombre, identificado como Stefan Andrés Correa, fue condenado a cadena perpetua. Con esta decisión, se pudo concluir que el odontólogo tenía relación con él y, por ende, con los abusos hacia menores.

