Policía captura a 11 integrantes del movimiento radical ‘PPP’ responsables de actos vandálicos en Bogotá

La Policía Nacional confirmó la captura de 11 integrantes del denominado movimiento radical ‘PPP’ (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo), señalado de haber ejecutado al menos 16 actos violentos en la capital durante los años 2024 y 2025.

Según el reporte oficial, la ofensiva se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y fue resultado de más de un año de investigación que incluyó el análisis de 4.000 horas de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, entrevistas a testigos y víctimas, así como labores de inteligencia en redes sociales y con agentes encubiertos.

Fabricaban explosivos en universidades públicas de Bogotá

El grupo se infiltraba en universidades públicas con carnés falsos para hacerse pasar por estudiantes. Allí elaboraban artefactos explosivos artesanales, como papas bomba y bombas molotov, que luego eran utilizados contra la fuerza pública, estaciones de Transmilenio y buses del SITP.

Entre los detenidos figura alias Salvatore, identificado como cabecilla del movimiento y presunto responsable de coordinar ataques en los que fueron incinerados buses y dañada infraestructura de la estación Ciudad Universitaria de Transmilenio. Otros capturados, conocidos como Tolima, Copete y No Educado, cumplían funciones de coordinación y suministro de explosivos.

Allanamientos en Bogotá dejaron incautaciones de explosivos y equipos usados en actos vandálicos

Durante las diligencias de allanamiento en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba, las autoridades incautaron material explosivo, prendas utilizadas en las acciones violentas, dispositivos móviles y computadores.

Los capturados fueron imputados por delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte de explosivos, perturbación del transporte público y violencia contra servidor público. Un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso de continuar con las estrategias contra los delitos de alto impacto y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.