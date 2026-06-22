Capturan a un hombre con más de un kilo de droga en Bogotá: la iba a vender cerca de colegios y parques

En las últimas horas, la Policía capturó a una persona que llevaba más de un kilo de drogas en la localidad de Bosa, sur de Bogotá. Lo llamativo es que no fue la primera vez que la sorprendían.

Este caso ocurrió en la carrera 79C con calle 70 Sur, barrio Laureles. La patrulla estaba recorriendo los alrededores cuando los uniformados se dieron cuenta que un hombre de 30 años en moto tenía una actitud sospechosa.

¿Cómo lo sorprendieron?

Acto seguido, se acercaron y pidieron que presentara sus documentos. La sorpresa llegó al momento de la requisa, debido a que tenía varias bolsas herméticas que contenían una sustancia vegetal.

Tras la respectiva verificación, se confirmaron las sospechas: el olor y características arrojaron que eran marihuana y base de coca en polvo. Este hombre portaba un cargamento de aproximadamente 1.100 gramos.

Yendo más a fondo, las pesquisas indicaron que la droga iba a ser vendida en las zonas aledañas de los colegios y parques públicos.

No fue la primera vez que lo sorprenden

Esta persona, con antecedentes frente a sucesos similares, fue capturada. Además, la motocicleta y las bolsas quedaron incautadas. El hombre quedó en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa para que se efectúe la correspondiente judicialización.

En pocas horas, deberá responder por presunto tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Se tienen registros de al menos dos casos parecidos que vinculan a este hombre.

A finales del año pasado, la concejal Diana Diago alertó que estaba en aumento la venta de sustancias en los entornos escolares. Hasta octubre, en 2025 se habían presentado 5.274 hechos cerca de los colegios y otros 1.097 en los parques. Entre ambos, entonces, hubo 8.378 casos.

Esto conllevó un incremento del 47.9 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando habían ocurrido 5.664 reportes.