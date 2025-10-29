Mujer sorprendió a un adulto mayor tratando de abusar a su hijo de seis años en Bogotá

La Policía capturó a un hombre de 62 años que habría intentado abusar a un menor de edad en Bogotá.

El suceso en cuestión se presentó en el barrio San Agustín de la localidad Rafael Uribe Uribe. Los detalles los dio a conocer la mamá del joven, un niño de seis años.

Mujer le arrendó una habitación al capturado

La mujer se dio cuenta de que su hijo no estaba en su habitación. Al momento de buscarlo por la vivienda, se topó al adulto mayor presuntamente intentándolo abusar y agrediéndole físicamente. El hombre vivía allí porque le tenían arrendada una alcoba.

Después de ver la escena, ella apartó al menor y llamó a las autoridades. La Policía llegó y lo capturó. Un dato importante es que este hombre tiene antecedentes por hurto y ahora deberá responder por acto sexual con menor de 14 años y lesiones personales.

Cifras alarmantes de abuso de menores en Bogotá

Cabe recordar que el pasado 12 de agosto, la Procuraduría lideró una mesa con las autoridades distritales. Esto, por causa del incremento de casos de abuso de menores.

El propósito entonces fue conocer qué tipo de medidas se han estado tomando para reducir los números y salvaguardar la integridad de los menores. Cifras del Ministerio Público revelaron que de las 6.997 denuncias por delitos sexuales, el 51.13% (3.577) correspondió a casos ocurridos en colegios públicos y privados.

Este preocupante balance fue respaldado por la concejal Diana Diago, quien entregó detalles sobre los casos reportados en el primer semestre de 2025. Durante ese tiempo, hubo 6.400; reflejando un incremento considerable con 2024, cuando para ese momento eran 4.242 hechos.

La situación es aún más alarmante si los números se comparan con años anteriores: 2021 – 621; 2022 – 3.383 y 2023 – 3.720. Es decir, entre enero y junio de 2025 hubo la cifra más alta de los últimos años. Las localidades con mayor cantidad de reportes fueron Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme y Suba.