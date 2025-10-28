CANAL RCN
Colombia

Sujeto asfixió y abusó sexualmente a su pareja sentimental: ahora irá a la cárcel

El agresor habría ingresado a la vivienda donde se encontraba la víctima, la golpeó brutalmente, la atacó sexualmente y luego, la asfixió hasta causarle la muerte.

Cárcel
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
04:40 p. m.
Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de asesinar y abusar sexualmente de su compañera sentimental en un hecho ocurrido el pasado 7 de septiembre en el barrio La Esmeralda, localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

Sujeto asfixió y abusó sexualmente de su pareja en Bogotá

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el agresor habría ingresado a la vivienda donde se encontraba la víctima, la golpeó brutalmente, la atacó sexualmente y luego, la asfixió hasta causarle la muerte.

Durante el ataque, el señalado también habría agredido a otra mujer y a una menor de edad que estaban en el inmueble, a quienes amordazó antes de abrir los conductos de gas e iniciar un incendio.

Según el ente investigador, tras cometer el crimen el hombre hurtó un teléfono celular, dinero en efectivo y la motocicleta de su pareja, vehículo en el que huyó del lugar.

Gracias a la rápida reacción de las otras dos víctimas, quienes lograron escapar del fuego y alertar a las autoridades, los organismos de emergencia lograron controlar la conflagración. Al ingresar a la vivienda, los socorristas hallaron el cuerpo sin vida de la mujer.

Las labores del Cuerpo Técnico de Investigación permitieron establecer que desde febrero de 2023 la víctima había sido sometida a un constante ciclo de agresiones verbales, físicas y de violencia de género por parte del acusado.

Ante la gravedad de los hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, tentativa de homicidio agravado, acto sexual violento, hurto calificado y agravado, e incendio.

Ninguno de los cargos fue aceptado por el acusado, quien ahora deberá permanecer recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

