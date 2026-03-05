Terrible entrada contra Daniel Muñoz, quien terminó lesionado y modificado inmediatamente

La jornada de este jueves en la Premier League dejó una preocupación importante para el fútbol colombiano. El defensor Daniel Muñoz sufrió una lesión durante el compromiso entre Crystal Palace y Tottenham Hotspur, disputado en el marco de una nueva fecha del campeonato inglés.

El incidente ocurrió en medio de una acción ofensiva del equipo londinense en la que el lateral colombiano se proyectaba al ataque por la banda derecha. Muñoz intentaba superar a su marcador cuando recibió una fuerte entrada de un rival que lo cruzó en su carrera, provocando una aparatosa caída del futbolista sobre el césped.

La forma en la que impactó contra el suelo encendió de inmediato las alarmas, ya que el colombiano cayó directamente sobre uno de sus hombros, quedando tendido durante algunos segundos mientras el cuerpo médico ingresaba para atenderlo.

Una acción que terminó en preocupación

El momento se produjo en una jugada de alta intensidad, característica del ritmo competitivo de la Premier League. Daniel Muñoz buscaba generar profundidad en ataque cuando fue interceptado por un defensor rival que intentó cortar la progresión del colombiano.

El contacto derivó en una caída brusca que dejó al jugador visiblemente afectado. Apenas quedó en el suelo, el lateral comenzó a tomarse la zona del hombro con gestos evidentes de dolor, lo que llevó al árbitro a detener el partido para permitir la atención médica correspondiente.

Los servicios médicos de Crystal Palace ingresaron rápidamente al campo para evaluar la situación. Aunque inicialmente se intentó que el futbolista continuara en el compromiso, la molestia persistía y limitaba sus movimientos, especialmente en el brazo y el hombro afectados.

Alarma para la selección Colombia

Finalmente, tras algunos minutos de evaluación y ante la imposibilidad de continuar con normalidad, Daniel Muñoz tuvo que abandonar el terreno de juego. El colombiano se retiró acompañado por el personal médico mientras mantenía su mano sobre la zona golpeada, reflejando la incomodidad generada por el impacto.

La situación genera preocupación en el entorno de la Selección Colombia, que sigue de cerca la evolución física de varios de sus futbolistas a pocos meses de un calendario internacional exigente. La lesión del lateral llega en un momento sensible, teniendo en cuenta que restan aproximadamente tres meses para la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por ahora, se espera que en las próximas horas el Crystal Palace emita un parte médico oficial que determine la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación del jugador. Mientras tanto, tanto el club inglés como el cuerpo técnico de la selección colombiana permanecen atentos a la evolución del defensor antioqueño, pieza importante en el esquema del combinado nacional.